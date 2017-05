Estos mensajes de texto relatan por qué Julián Gil dejó a Marjorie de Sousa

En medio de una batalla legal por la custodia de su hijo Matías Gregorio, Julián Gil y Marjorie de Sousa han ofrecido versiones sobre los factores que ocasionaron su separación.

Una nueva pieza de este rompecabezas son una serie de mensajes de texto entre los actores a los que 'El Gordo y La Flaca' tuvo acceso y que forman parte de la demanda presentada por De Sousa por la custodia de Matías.

De acuerdo a una de estas conversaciones, con fecha del día 7 de marzo, el argentino y la venezolana habrían llegado a la determinación de no vivir en la misma casa, junto a la madre de Marjorie de Sousa, la señora Gloria Rivas.

"Nunca en mi vida te diré que se vaya tu mamá, te dije primero me voy yo pero no me puedes obligar a vivir con ella. Eso quiero que entiendas" dice uno de los mensajes enviados supuestamente por Julián.



Estas afirmaciones supondrían una contradicción, luego de que el protagonista de '¿Quién eres tú?' dijera en una entrevista con el programa 'El Circo' de Puerto Rico que la señora Rivas no tuvo nada que ver con la separación de su hija, con quién vivía desde hace cuatro años.

“La gente especuló y han metido a la señora Gloria en medio, sin ningún tipo de motivos” aseveró entonces Gil.

La madre de Marjorie tampoco había manifestado publicamente tener algún problema con el padre de Matías Gregorio.

En un video que De Sousa y Gil compartieron a la revista People en Español, Rivas aseguró que estaba feliz con que su hija y el actor tuvieran una relación.

En la misma conversación, también se lee que Julián habla de mudarse "al departamento" ante la disconformidad de la actriz venezolana, quién le responde tajante "si te sales de aquí, yo no sigo, una familia está en las buenas y en las malas".



Esta es la conversación íntegra del 7 de marzo:

Marjorie: "Te dije que si querías irte no te dentendré y que si querías nos mudábamos a otro lado…"

Julián: "Pues sí será eso amor… mudarnos a otros sitio. Será buscar… mientras me vengo acá al departamento y ya

No quiere decir que nos dejamos ni nada"

Marjorie: "Si te sales de aquí yo no sigo, una familia está en las buenas y en las malas"

Julián: "Me hace mal estar ahí"

Marjorie: "Si te quires ir de todo corazón no te voy a detener. Coordinamos para lo del bebé."

Marjorie: "Julián cuando te toca responsabilidad siempre terminas corriendo… tu crees que algo cambie que nos mudemos a otro lado?"

Julián: "Nunca en mi vida te dire que se vaya tu mamá, te dije primero me voy yo pero no me puedes obligar a vivir con ella. Eso quiero que entiendas"