Temor y sospechas rodean la casa de Sherin Mathews, desaparecida hace un semana en Texas

RICHARDSON, Texas.- Desde que Sherin Mathews desapareció el sábado 7 de octubre, Masudur Patwary ha tratado de mantener a sus hijas dentro de su hogar, ubicado a menos de una cuadra del callejón en el que supuestamente fue castigada la niña.

Otros vecinos han hecho lo mismo, asegura Patwary apuntando hacia residencias aledañas a la suya, también de ladrillos y patios cuidados. Ya no se ven niños montando bicicleta con a sus padres, acota.



“Quieren saber qué pasó. Todos se están preguntado, ¿qué pasó? ¿qué pasó?”, afirma el padre, mientras sus niñas de 13 y 8 años entran a la residencia portando sus uniformes escolares.



La menor de las hijas de Patwary tiene 3 años. La misma edad de Sherin.

A cerca de una semana de la desaparición de la pequeña, en lugar de niños jugando, periodistas y residentes de ciudades cercanas circulan por este tranquilo vecindario de Richardson, en el que muchas familias del sur de Asia han sentado raíces.

Algunos de los visitantes recorren el área en busca de pistas y se pregunta por qué la policía les ha dicho que no requiere de su ayuda. Otros rezan en un altar improvisado por el pronto regreso de Sherin.

También hay residentes que transmiten en vivo cualquier actualización del caso, al tiempo que especulan sobre lo que sucedió en la madrugada del sábado 7 de octubre o intentan averiguarlo ellos mismos.



Mientras las autoridades determinan el paradero de Sherin, el temor, la tristeza y las sospechas rodean la residencia de los Mathews.



El padre de Sherin, Wesley Mon Mathews, de 37 años, la mandó a pararse cerca de un árbol en un callejón como castigo por no tomarse su leche, según la policía. Mathews fue arrestado el fin de semana, bajo cargos de abandono y poner a un menor en peligro. En la madrugada del lunes salió bajo fianza. La madre de Sherin está "muy deprimida" por la desaparición, dijo Josa Cherian, un amigo de la familia en una rueda de prensa. Wesley Mathews sabía que merodeaban coyotes en el callejón al que mandó a Sherin, según la policía. La niña habría desaparecido a cerca de las 3:00 a.m. Pero sus padres no llamaron a la policía hasta horas después. Oficiales del FBI acudieron el martes en la noche a la vivienda en busca de pistas sobre el paradero de la niña. Revisaron tanto el perímetro exterior de la casa como su interior. La madre de Sherin Mathews está "desconsolada", asegura su abogado. Se improvisó un altar en el lugar en el que, según su padre, despareció Sherin. Una madre de tres niños dejó un galón vacío en el que se lee: "Ningún niño debe ser castigado por un vaso de leche". El estacionamiento de la casa de Sherin da hacia estos rieles de tren. Algunos residentes del área transmiten en vivo detalles del caso, comparten sus teorías y adelantan sus propias pesquisas.





La versión del padre

Wesley Mathews, padre adoptivo de Sherin, está acusado de poner a la menor en peligro. Según la policía, les dijo que a las 3 am la mandó a pararse en un árbol, del otro lado de la reja de madera de la propiedad, por no tomar la leche. Cuando la fue a buscar 15 minutos después, la pequeña, que tiene problemas de desarrollo y de lenguaje, ya no estaba.

Pero las autoridades no fueron notificadas sino hasta horas después. Los oficiales fueron despachados a las 8:12 a.m., según el affidávit.

Patwary prefiere no especular sobre lo que pasó, pero no tarda en dar su opinión sobre el castigo.

“Es muy duro, ¿qué padre hace eso?”, se pregunta.





Entretanto, detrás de la casa de los Mathews, Aneetta Alex, una estudiante de 20 años, destaca que las familias indias como la suya son “sobreprotectoras” con sus hijos.



“Tratan de mantener a los niños dentro de la casa, no afuera”, afirmó la joven, quien acudió al lugar desde Coppell, a media hora. “Esto es tan fuera de lo ordinario”.



Parada enfrente del estacionamiento de la residencia de los Mathews, Alex graba un video. Asegura que lo comparte con amigos que quieren saber si se tienen noticias de Sherin.

Otros destacan que si bien se han visto coyotes y cerdos salvajes en el área, no se ha reportado ningún ataque a humanos.

En la declaración jurada en la que la policía presenta el testimonio de Wesley Mathews, de 37 años, se asegura que éste sabía que esos animales merodean la zona en la que habría dejado a la niña.

Seema Somani volvía a visitar el árbol en el que supuestamente fue vista Sherin por última vez, al lado de lamparitas ubicadas en forma de cruz, flores y una Biblia.

“Tengo tres hijos y si algo les pasara…”, dijo el jueves en la tarde, mientras los niños de 7, 5 y 2 años corrían por el campo abierto aledaño al callejón.



Somani se apareció con un galón vacío en el que escribió en tinta indeleble negra: “Ningún niño debe ser castigado por un vaso de leche”.

“Nunca la sacaron”, especula al compartir sus propias teorías sobre lo que pasó. “No he dormido pensando en ella”.

El árbol es el primero de una angosta fila de arbustos, aledaña a un campo abierto atravesado por rieles de tren. A plena luz del día, los perros se escuchan ladrar desde las casas al otro lado de la vivienda de Sherin.

En su interior, Sini Mathews, la madre de la niña, “está desconsolada”, afirmó esta semana su abogado en una rueda de prensa.

Kent Starr asegura que “todo lo que quiere su clienta” es recuperar a Sherin, a quien adoptaron en la India, y a su hija biológica de 4 años.

La agencia de protección al menor retiró a la niña del hogar el lunes, poco después de que su padre saliera de la cárcel tras pagar una fianza de 250,000 dólares. Una vocera de CPS afirmó que habían tenido “contacto” con la familia en el pasado.

Como parte de su liberación bajo fianza, Mathews debe portar un monitor y entregó su pasaporte. También contrató a un abogado.

Grupos en Facebook

Michele James y su madre fueron desde Plano a rezar por Sherin en el altar improvisado. Ellas y otros aseguraron que han seguido el caso a través de las transmisiones de Omair Siddiqui, un activista comunitario.



Vive en el área y desde la desaparición ha estado visitando el lugar cuando su trabajo en una farmacia se lo permite, afirmó Siddiqui, quien se define como un “reportero del vecindario”.

“Es deprimente y triste no saber dónde está”, señaló “Hay niños que han estado perdidos desde el 2003, o 1994 cuando nací yo, no quiero que esto se vuelva algo normal, esta niña desaparecida”.

Cuando alguien lo reconoce en la calle, menciona que uno de sus últimos Facebook Lives fue visto por 10,000 personas. En sus transmisiones, Siddiqui comparte actualizaciones, como el allanamiento de la casa que hizo el FBI esta semana, junto con sus sospechas.

“Cualquier persona común lo está comentando, la historia no encaja”, afirma. “Cuando dicen están desconsolados, no vemos nada de eso”.

Sus videos son populares en la página de Facebook “Where is Sherin Mathews”. Shanna Poteet, la administradora, publica información sobre el caso, al tiempo que hace sus propias pesquisas. Le aseguró a Noticias 23 que lo hace porque tiene hijos y "quiere ser una voz" para la pequeña. Poteet estuvo buscando a Sherin el fin de semana y ha estado involucrada en otras búsquedas similares.

El viernes acudió a una guardería que publicó un mensaje en Facebook asegurando que Sherin es su estudiante.

Desde el estacionamiento, Poteet le comunicó a sus seguidores que el lugar era “muy lindo”, “como un hotel”, y que un canal de televisión acababa de obtener un comunicado de la guardería.



“Por eso quise contarles antes de que ellos lo publiquen”, afirma.

Por su parte, la policía de Richardson pide paciencia y confía en que podrá resolver el caso.

“Este tipo de trabajo que estamos haciendo no es algo en lo que tengas una respuesta inmediata”, dijo el vocero Kevin Perlich. “Tienes que ser muy metódico, no puedes cometer errores que pongan en riesgo el caso. Estamos tratando de hacer eso. Denle tiempo y tenemos confianza en que lo haremos”.



Lo que no necesitan ahora es voluntarios buscando a Sherin en las calles, afirmó.

“No necesitamos que mucha gente se aparezca en un lugar, cuando no hay necesidad de hacer una búsqueda específica en ese lugar”.

Sí piden, en cambio, que quienes viven a 10 millas de la residencia de los Mathews, en el número 919 de Sunningdale, revisen sus cámaras de seguridad y busquen una SUV Acura MDX del 2013 en la madrugada del sábado. En el dato más reciente del caso, la policía afirmó que ese auto de los Mathews estuvo fuera de la residencia entre las 4 y las 5 am, poco después de la hora en la que el padre de Sherin asegura que ésta desapareció. La policía también ha dicho que les dijo que se puso a lavar la ropa esperando a que la niña retornara.

“Ha pasado ya casi una semana desde que se reportó como desaparecida y no queremos que ese video sea borrado”, dijo Perlich. “No queremos que esperen demasiado o a que nosotros les toquemos la puerta”.



Poco después del anuncio, la página “Where is Sherin Mathews” publicó un volante con la información del vehículo, en el que pedía voluntarios para repartirlos.

Con información del equipo de Univision Noticias 23.