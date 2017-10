Padre de Sherin Mathews admite que la niña se ahogó mientras le daba la leche

Wesley Mathews también le dijo a detectives que, cuando no sintió el pulso de su hija de tres años, se deshizo del cuerpo, de acuerdo con una declaración jurada de su arresto en Richardson (Texas)

DALLAS, Texas.- El padre de Sherin Mathews, la niña de 3 años que fue reportada como desaparecida, se presentó voluntariamente el lunes al mediodía en la policía de Richardson.

Al ser entrevistado por detectives, relató una versión muy distinta a la que contó cuando reportó la supuesta desaparición de su hija el 7 de octubre, de acuerdo a la declaración jurada del arresto.



Sherin Mathews, de 3 años. Departamento de policía de Richardson Facebook



Mathews, de 37 años, admitió que estaba alimentando a Sherin en el garaje de la casa, pero la niña no quería hacerle caso. En un momento dado comenzó a tomarse su leche y el padre la "asistió físicamente" mientras se la bebía. Pero la pequeña empezó a ahogarse y a respirar con lentitud. "Eventualmente, Wesley Mathews dejó de sentir su pulso y creyó que había muerto", indica el texto. "Admitió que entonces removió el cuerpo de la casa".

Anteriormente, Mathews había dicho que castigó a Sherin a las 3 a.m. en un árbol ubicado al otro lado de la reja del jardín de la familia porque no quería tomar la leche. Le aseguró a la policía que cuando la fue a buscar 15 minutos después, la pequeña ya no estaba.





Mathews fue detenido poco después de reportar la desaparición por poner en peligro a un niño. Salió tras pagar una fianza de 250,000 dólares. Ahora tendría que pagar un millón de dólares.

Este lunes, tras presentar una nueva versión de lo ocurrido, fue arrestado por hacerle daño a un menor, un delito grave por el que, de ser condenado, podría pasar de 5 a 99 años en prisión.

Mathews pidió hablar con la policía un día después de que una unidad canina especializada descubriera los restos de un menor de edad en la salida de un ducto de agua, a menos de una milla de la residencia de la familia en un tranquilo vecindario de Richardson, una ciudad en el norte de Texas.

El cuerpo fue identificado por el forense del condado de Dallas el martes como el de Sherin Mathews.



Los Mathews adoptaron a Sherin en la India, según le aseguraron a la policía. La hija biológica de 4 años de la pareja está bajo custodia de la agencia de protección al menor de Texas. Fue retirada del hogar dos días después de que se reportara la desaparición de su hermanita.

Una vocera de la agencia ha dicho que ya habían tenido "contacto" con la familia en el pasado, pero no ha querido dar detalles citando reglas de confidencialidad.



Con información del equipo de Noticias 23.