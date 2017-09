SB4: Texas pide a corte de apelaciones que desbloquee la ley antisantuario

Activistas de San Antonio estarán presentes en la audiencia por la ley SB-4 en New Orleans

Activistas de San Antonio estarán presentes en la audiencia por la ley SB-4 en New Orleans San Antonio: KWEX

La batalla legal en torno a la ley antisantuario de Texas tuvo un nuevo round este viernes.

El estado quiere que un panel de la Corte de Apelaciones del 5to. Distrito permita que la ley entre en efecto mientras el caso se decide en los tribunales.

La mayoría de la SB4 fue bloqueada temporalmente el 30 de agosto, dos días antes de que entrara en vigor el 1 de septiembre. Texas apeló el freno parcial.

En la audiencia de presentación de argumentos orales de este viernes, el estado alegó que mantener bloqueadas partes de la legislación tendrá “grandes consecuencias para la seguridad pública”.

“Implementar las leyes de inmigración contribuye a que criminales peligrosos no sean liberados en las comunidades de Texas”, aseguró el fiscal Ken Paxton en un comunicado sobre la presentación.



El funcionario insistió en que la iniciativa, aprobada este año por la Legislatura dominada por los republicanos, es constitucional.

Texas quiere que le den luz verde a toda la SB4 antes de las audiencias en las que se escucharán argumentos sobre los méritos del caso --la constitucionalidad y otros aspectos de la legislación-- en las semana del 6 de noviembre.

A las afueras del tribunal de apelaciones, grupos proinmigrantes expresaron su rechazo a la ley antisantuario. Activistas y ciudades como Houston, San Antonio y Dallas argumentan que la medida es anticonstitucional y hace que sus localidades sean, de hecho, menos seguras porque menoscaba la confianza entre las comunidades inmigrantes y la policía.



publicidad





“La SB4 codifica la categorización racial en las leyes”, aseguró la organizacion American Civil Liberties Union, una de las que está demandando al estado.

La SB4 veta políticas que prohíban preguntar por el estatus migratorio de cualquier persona detenida, aunque no haya sido arrestada, ampliando la cooperación de las autoridades locales con las migratorias. También impone castigos a los funcionarios o jefes de policía que incumplan la legislación e incluso contempla su destitución.

Al bloquear la ley, el juez Orlando García señaló que “el Estado no puede ejercer su autoridad de una manera que viole la Constitución de los Estados Unidos".

Su fallo bloqueó la parte de la ley que castiga a los líderes texanos que adopten políticas santuario, lo que significa que los jefes de policía y sheriffs pueden tener políticas escritas o informales que impidan a sus subordinados cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). García también frenó la sección que obligaba a las cárceles a cumplir con los pedidos de detención de ICE.

Sin embargo, las policías locales pueden preguntar por el estatus migratorio de las personas detenidas. Pero el juez señaló que éstas no están obligadas a contestar y que no se puede arrestar a alguien solamente en base a su estatus migratorio. Indagar sobre el mismo queda a discreción del oficial, que no está obligado a reportarlo a ICE.