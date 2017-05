Llaman mentiroso al gobernador de Texas por su mensaje a la comunidad hispana con relación al alcance de la ley SB4

AUSTIN, Texas. - Líderes políticos locales y estatales catalogaron como una 'mentira' el mensaje que el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió el martes a la comunidad hispana sobre el alcance de la ley SB4 y dijeron que sus afirmaciones 'no concuerdan' con lo que establece la ley que el fijó como prioridad en la legislatura y que ratificó hace dos semanas.

En dicho mensaje, que fue transmitido en vivo por la cuenta de Facebook de Noticias 62 de Univision Austin, Abbott pidió a la comunidad hispana no tener miedo y desmintió que la ley vaya a permitir prácticas de perfil racial . “Si usted es hispano, o de cualquier otro país, no será detenido para mostrar sus papeles a menos que se sospeche que cometió un delito grave”, dijo el gobernador.



“El gobernador le está diciendo mentiras a la comunidad latina. Él dice que a nadie le van a pedir papeles a menos que piensen que cometió un crimen serio. Pero lo que dice la ley es que te pueden preguntar por el estatus migratorio en cualquier momento en que te pare un policía”, señaló Greg Casar, concejal de Austin.

El representante estatal Rafael Anchía también calificó el mensaje del gobernador Abbott como engañoso y falso.

“Obviamente el gobernador quiere evitar la culpabilidad por pasar esta ley racista diciendo: ‘ah no se preocupe, no tenga miedo’, pero la realidad es que él está colaborando con el presidente Trump, hay redadas en nuestra comunidad, el hizo un movimiento aquí con la SB4 igual a la orden ejecutiva del presidente Trump y si me dice a mí que no tenga miedo, pues no me puedo fiar de él”, dijo Anchía.



En su mensaje, Abbott afirmó que como esposo de la primera dama hispana de Texas él se asegurará “de que ni ella ni su familia serán detenidos de forma injustificada”. Sin embargo, para algunos líderes como el alcalde de Austin, Steve Adler, esto solo demuestra un desconocimiento de la ley.

“La misma ley no le permite al gobernador proteger a su esposa o a nadie más en esta comunidad y que les pregunten por su estatus migratorio, al ser detenidos por un policía sin necesidad de ser arrestados. El gobernador describió algo completamente diferente a lo que yo leí”, dijo Adler.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, dijo con relación al mensaje de Abbott que es muy complicado decirle a la comunidad que no tengan miedo cuando la misma ley habilita a los oficiales del orden de cualquier agencia para aplicar medidas de inmigración.

Los líderes también coincidieron en que el mensaje del gobernador tiene que ver con las elecciones que tendrán lugar en 2018. “Lo que quiere el gobernador es tener el voto latino y al mismo tiempo buscar el voto racista”, dijo Casar, quien además calificó como vergonzoso el hecho de que Abbott mencione a su esposa Cecilia para tratar de cortejar a la comunidad latina.

El mensaje a la comunidad latina del gobernador Abbott se produjo el pasado martes, el mismo día en que se realizaba en Austin un encuentro de líderes locales de las mayores ciudades de Texas en el que prometieron formar un frente de resistencia contra la ley estatal SB4.