Un programa de ayuda laboral para estudiantes universitarios aprobado en Texas excluirá a miles de beneficiarios de DACA

AUSTIN, Texas. - Miles de ‘dreamers’ que asisten a universidades de Texas no podrán beneficiarse de un programa de empleo para estudiantes, el cual hace parte de una propuesta de ley que fue aprobada el martes en la Cámara de Representantes del estado.

La propuesta de ley SB1467 fue presentada por el senador demócrata Royce West (D-23) y contempla la creación de un programa de estudio-trabajo en las universidades y colleges públicos y privados de Texas con el objetivo de que los estudiantes puedan conseguir un empleo mientras adelantan sus estudios y así asegurar su éxito profesional en el futuro.

A la propuesta original se le añadió una enmienda presentada por el senador republicano Charles Schwertner (Distrito 5), la cual señala que aquellos estudiantes que califican para recibir ayuda financiera federal podrán beneficiarse de este programa.



Dicha enmienda deja fuera a quienes ingresaron al país sin documentos durante la infancia y que en la actualidad cuentan con un permiso de trabajo que les permite quedarse más tiempo (beneficiarios de DACA), así como a los inmigrantes a quienes se les otorgó permiso de permanecer en el país por ser víctimas de un delito.

Schwertner señaló durante una sesión legislativa que esta enmienda garantizará “que los estudiantes que reciban empleo subsidiado por el estado, son legalmente elegibles para trabajar en Estados Unidos”. El senador republicano es uno de los que mostró un notable apoyó a la Ley SB4, que prohíbe las 'ciudades y campus santuario' en el estado, considerada por activistas y algunos líderes locales como una de las medidas más antiinmigrante en la historia de Texas.



“Somos una nación de leyes o nada en absoluto. Gracias a los miembros del Partido Republicano de la Cámara de Representantes de Texas por oponerse fuertemente a las ciudades santuario”, tuiteó el senador.



We're a nation of laws or nothing at all. Thanks to @GOP members of the TX House for standing strong against sanctuary cities. #SB4 #txlege