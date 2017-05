Este es el único estado en el que las 'universidades santuario' están bajo ataque local y federal

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el 7 de mayo la ley SB4, que prohíbe las ciudades santuario en este estado y que entraría en vigor a partir del primero de septiembre de 2017.

Pero aunque se ha hablado de cómo esta ley afecta a diferentes jurisdicciones, lo que no se ha destacado hasta ahora es que uno de los blancos principales de la ley son los ‘campus santuario'.



La SB4 establece que ninguna universidad puede impedir que los agentes de inmigración entren a sus instalaciones, permite a los agentes de policía preguntar por el estatus migratorio de las personas detenidas y que las universidades no pueden impedir que sus funcionarios cooperen con ICE o le abran la puerta a agentes que buscan deportar a alguien dentro de la universidad.

Para Philip L. Torrey, abogado de inmigración de la Universidad de Harvard, la SB4 es una ley legalmente problemática.

"La SB4 puede entrar en conflicto con las leyes federales que requieren que las universidades mantengan la confidencialidad de la información del estudiante”, le dijo Torrey a Univision Noticias.

Por esto y más aún no es seguro que la SB4 llegue a implementarse. La ley fue demandada en una corte federal por dos localidades, El Cenizo y el condado de Maverick, cerca a la frontera con México. Las localidades solicitan a la corte federal que dictamine que la SB4 es inconstitucional ya que, según la demanda, viola la 4ta, 5ta, 10ma y 13ra Enmiendas y los Artículos I y VI de la Constitución de Estados Unidos.



Por ahora la ley está escrita de una manera suficientemente ambigua para no exponerse a más demandas. El reglamento (las instrucciones de cómo se debe ejecutar la ley) se está escribiendo actualmente, y basado en este es que las localidades tendrán fundamentos, o no, para demandar a la ley más puntualmente.

Con esta ley, los ‘campus santuario' de Texas ahora corren más peligro que los de otros estados. Estos deben enfrentar posibles represalias no solo a nivel estatal, por parte de Abbott, sino también del federal, por parte del presidente Donald Trump y del fiscal general Jeff Sessions.

Los ‘santuarios’ han sido un tema de énfasis para Sessions. El 28 de marzo de este año, el fiscal general ofreció una conferencia de prensa para tratar específicamente este tema: “Hoy le solicito a los estados y jurisdicciones locales cumplir con las leyes federales como condición para recibir fondos”.





Lo mismo va para Trump. Cuando aún era candidato presidencial, en septiembre de 2016, el ahora mandatario también amenazó a los santuarios. Aseguró que su administración no dudaría en cortar financiamiento federal a estas municipalidades, e hizo referencia a los ‘campus santuarios'.



Después que Trump ganara las elecciones, acto seguido, la ley SB4 fue recibida en la Secretaría del Senado de Texas, el 15 de noviembre de 2016.

Hoy, casi siete meses después, se oficializan las penalidades que recibirán los campus locales que desobedezcan la ley federal de inmigración.

Estas penalidades serían:



Luego, menos de un mes después de las elecciones, a principios de diciembre del 2016, Abbott prometió “ recortar los fondos estatales destinados a cualquier campus si establece estatus de ‘santuario', es decir, que cree normas o reglamentos internos para proteger a los inmigrantes indocumentados”, según reportó Univision Noticias en ese entonces.

“Texas no tolerará ni ciudades ni campus 'santuario'”, tuiteó Abbott desde su cuenta.



Texas will not tolerate sanctuary campuses or cities. I will cut funding for any state campus if it establishes sanctuary status. #tcot https://t.co/2wN4eo1YLG

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 1, 2016