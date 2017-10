Juez asegura que el gobernador de Texas no debió remover esta exhibición del Capitolio

AUSTIN, Texas. – El gobernador Greg Abbott no debió censurar una exhibición en el Capitolio en la que se promovía la separación del estado y la religión, dictaminó un juez federal.

El mandatario “violó el derecho incluido en la Primera Enmienda que prohíbe la discriminación en un foro público”, cuando pidió en diciembre de 2015 la remoción de una representación montada por la Fundación de Libertad Religiosa (FFRF, por sus siglas en inglés), aseguró Sam Sparks.

En el “Nacimiento de la Declaración de Derechos” figuras de cartón de Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington y la Estatua de la Libertad protagonizan un pesebre, en el que el niño Jesús es reemplazado por una copia del acta. El documento contiene las primeras 10 enmiendas a la Constitución, en las que se limita el poder del gobierno.

La exhibición iba acompañada de este mensaje: "En esta temporada del Solsticio de Invierno, honramos la razón y la Declaración de Derechos (adoptada el 15 de diciembre de 1791). Mantengan el Estado y la Iglesia separados".

La FFRF argumentó que la representación tenía la intención de contrarrestar el Nacimiento tradicional cristiano montado en el edificio estatal.

El lunes, Abbott respondió en Twitter a la decisión del juez: “Estén seguros, esto será apelado”.



Be assured, this will be appealed. https://t.co/gETPVQMju7

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) October 16, 2017