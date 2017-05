Corte Federal juzgará al agente de la Patrulla Fronteriza acusado de tiroteo en el que murió un adolescente mexicano

El juez fijó la fecha del juicio para el 12 de octubre por la muerte de José Antonio Elena Rodríguez, después de rechazar el argumento presentado por el abogado del oficial que argumentaba que no podía ser juzgado en una corte federal.

TUCSON, Arizona. - El agente de la Patrulla Fronteriza, Lonnie Swartz, será juzgado en una corte federal el 12 de octubre por la muerte de un adolescente que caminaba por una calle de Nogales, México. El oficial disparó a través el muro fronterizo.

El juez de distrito de Tucson, Raner Collins, fijó la fecha el viernes, después de rechazar el argumento presentado por el abogado del agente de que no podía ser juzgado en una corte federal.

El juez dijo que resolverá todas las cuestiones pendientes, como el tema de los videos de las cámaras de vigilancia, entre otras solicitudes del abogado del agente, en una audiencia el 19 de junio. Además, fijó una fecha límite para cualquier acuerdo de culpabilidad para el 22 de septiembre.

El agente,Swartz, fue acusado de haber disparado a través de la valla fronteriza en Nogales, Arizona, en octubre de 2012, matando a un joven mexicano de 16 años, José Antonio Elena Rodríguez. Swartz fue acusado en septiembre de 2015 de asesinato en segundo grado por actuar "con malicia anticipada" contra el joven, quien caminaba por la acera de la Calle Internacional en México y fue impactado por más de diez balazos, la mayoría de ellos por la espalda.

El oficial, quien ahora se encuentra en licencia administrativa, sostiene que disparó en defensa propia, argumentando que el menor estaba lanzando piedras a través de la frontera. Este argumento ha sido rechazado por la familia del joven afirmando que la parte de la frontera desde donde disparó Swartz está aproximadamente 25 pies más alto que el lado mexicano.



El abogado de Swartz, Sean Chapman, intentó que el caso fuera desestimado argumentando que su cliente se encontraba en el estado de Arizona y el Condado Santa Cruz cuando disparó su arma.

La intención de la defensa es que el oficial no fuera juzgado en un tribunal federal porque el juez Collins no tenía la jurisdicción para escuchar los cargos. "No hay indicios de que el presunto crimen haya sido cometido en terrenos federales", argumentó Chapman en una audiencia anterior.

Collins no lo considera de esa manera, en el fallo manifestó que la evidencia muestra que el gobierno federal tiene jurisdicción en un tramo de 60 pies de tierra a lo largo de la frontera internacional.

Una demanda civil separada contra Swartz presentada por la madre de la víctima sigue en espera. La duda de los jueces es si los tribunales federales en Estados Unidos tienen jurisdicción para escuchar la querella debido a que Elena Rodríguez fue baleado y murió en México.



Los jueces en este caso dijeron que no decidirán ese asunto hasta que haya una sentencia en un caso similar en Texas, donde un agente de la Patrulla Fronteriza, en 2010, mató a tiros a un adolescente mexicano que estaba cerca de una alcantarilla que separa El Paso de Ciudad Juárez.