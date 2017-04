Descubren túnel transfronterizo en Arizona que conectaba con Agua Prieta en México

TUCSON, Arizona. - Agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron un túnel ilícito después de recibir el reporte de un empleado de la ciudad que observó una perforación sospechosa cerca del puerto de entrada de Raúl Héctor Castro, en Douglas, Arizona.

Los agentes respondieron a la información proporcionada el miércoles por la mañana y confirmaron que el túnel se extendía a Estados Unidos aproximadamente 60 yardas. El subterráneo está adyacente a una línea de alcantarillado y había sido cortado a través de un túnel que había sido reparado previamente.



De acuerdo con las evaluaciones hechas por el equipo de túneles de la Patrulla Fronteriza, el corredor no demostró ninguna muestra del uso reciente y se derrumbó cerca de 25 pies de su abertura.

La agencia migratoria señalo que las organizaciones criminales transnacionales utilizan una amplia gama de técnicas para contrabandear seres humanos y narcóticos a Estados Unidos.

De acuerdo a la Patrulla Fronteriza, el primer ‘narcotúnel’ fue descubierto en Douglas, Arizona en 1990, y desde ese momento más de cien túneles ilícitos han llevado a la incautación de más de 17.500 libras (casi 8.000 kilos) de drogas en el sector de Tucson.



