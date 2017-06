Arrestan a un menor que saltó de un vehículo en movimiento cargado con casi 600 libras de marihuana

TUCSON, Arizona. - La Patrulla Fronteriza arrestó a un menor que saltó de una camioneta en movimiento cargada con 600 libras de marihuana.

Los agentes detuvieron la camioneta al lado este de Nogales, Arizona, el conductor, sospechoso de cargar varios bultos de marihuana, inicialmente se detuvo, pero cuando el agente se acercó al vehículo arrancó y se alejó rápidamente. El menor saltó del vehículo.

Después de viajar aproximadamente 200 pies, el conductor también saltó del vehículo en movimiento, dejando la camioneta SUV rodar aproximadamente 100 pies antes de que golper contra un arbusto al lado de la carretera.



#USBP agents in Nogales seized 585 lbs. of marijuana

