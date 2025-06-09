🔴 Huracán Bárbara | Trayectoria en vivo: se forma el primer huracán de la temporada 2025

Depresión tropical D Ahora Tormenta tropical T Ahora Huracán por categoría 1 Ahora 2 Ahora 3 Ahora 4 Ahora 5 Ahora

• En vivo

Velocidad del viento >39 mph (tormenta tropical) >39 mph (tormenta tropical) >58 mph >58 mph >75 mph (huracán) >75 mph (huracán) El huracán puede dirigirse en cualquier dirección dentro del cono de incertidumbreincluso, con menor probabilidad, fuera de él. El cono de incertidumbre indica la zona en la que existe un 66% de posibilidades de que pase la tormenta.

Los vientos sostenidos a partir de 39 millas por hora (62 kilómetros por hora) pueden causar inundaciones, daños graves y alteraciones importantes en las áreas afectadas.

Probabilidad de vientos sostenidos mayores de 39 millas por hora (tormenta tropical) en los próximos cinco días: 5% 20% 40% 60% 80% 100% Nota: las probabilidades bajas de viento fuerte en un área pueden ser significativas, ya que existe la posibilidad de que ocurra un evento peligroso que requiera preparativos para proteger vidas y propiedades.

Desde el satélite se puede observar la cobertura nubosa (imágenes de la izquierda) y los cambios en la temperatura de las nubes, lo que determina la fuerza de la tormenta (imágenes de la derecha).

Esta imagen describe la posición actual de las nubes, representadas en blanco, y las superficies terrestres y acuáticas en tonos de gris o negro • Fuente: satélite GOES de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA/NHC). Las variaciones de color indican diferentes temperaturas, con colores más cálidos que suelen representar nubes más altas y frías, asociadas a sistemas de tormentas más intensos.

Fuente: Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).Las imágenes espaciales, captadas por el satélite GOES East, son ofrecidas por la División de Servicios Satelitales de NESDIS de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.