Eclipse lunar total de marzo 2025: Escribe tu zip code y descubre a qué hora y cómo se verá en tu ciudad

Del 13 al 14 de marzo la Luna se ocultará en la sombra de la Tierra, en su único eclipse total de este año. El fenómeno podrá disfrutarse a plenitud desde EEUU y el resto del continente. Esta herramienta te enseña qué tan despejado estará el cielo en tu zona y el momento de la llamada luna roja.
Por: Javier Figueroa Y Antonio Cucho
Publicado 11 Mar 2025 - 3:12 PM EDT

La Luna roja en tu ciudad

Introduce tu código postal para saber la hora exacta de cada fase del eclipse. No necesitas lentes especiales para ver directamente este fenómeno.

Introduce tu zip code
-
-
Penumbra
Eclipse parcial
Eclipse total
Eclipse parcial
Penumbra
-
Inicio
-
-
-
Punto máximo
-
-
-
Fin
(Hora local)

Tiempo hasta el punto máximo

-
días
-
horas
-
minutos
-
segundos

¿En qué consiste un eclipse total de Luna?

Para que un eclipse lunar sea total, la Luna y el Sol deben estar perfectamente alineados, con la Tierra entre ambos.

lunar
El gráfico no está a escala. Se han modificado los tamaños y las distancias para facilitar la comprensión

Durante un eclipse total, la Luna se sumerge completamente en la sombra más profunda de nuestro planeta (umbra). En esta fase, los rayos solares pasan por la atmósfera de la Tierra y se proyectan en la Luna dándole un tono rojizo. Esto hace que se le llame luna roja o, popularmente, luna de sangre. Este eclipse total durará 1 hora y 5 minutos, de acuerdo a cálculos de la NASA.

