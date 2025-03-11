Eclipse lunar total de marzo 2025: Escribe tu zip code y descubre a qué hora y cómo se verá en tu ciudad

La Luna roja en tu ciudad Introduce tu código postal para saber la hora exacta de cada fase del eclipse. No necesitas lentes especiales para ver directamente este fenómeno.

¿En qué consiste un eclipse total de Luna? Para que un eclipse lunar sea total, la Luna y el Sol deben estar perfectamente alineados, con la Tierra entre ambos.

El gráfico no está a escala. Se han modificado los tamaños y las distancias para facilitar la comprensión

Durante un eclipse total, la Luna se sumerge completamente en la sombra más profunda de nuestro planeta (umbra). En esta fase, los rayos solares pasan por la atmósfera de la Tierra y se proyectan en la Luna dándole un tono rojizo. Esto hace que se le llame luna roja o, popularmente, luna de sangre. Este eclipse total durará 1 hora y 5 minutos, de acuerdo a cálculos de la NASA.