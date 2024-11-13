🔴 Tormenta tropical Sara desata intensas lluvias en Centro América: sigue aquí su trayectoria en vivo

La temporada de huracanes comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA) pronosticó una temporada de huracanes "extraordinaria" en el Atlántico, con hasta 13 huracanes para 2024, siete de ellos de gran intensidad, con vientos superiores a las 111 millas por hora. Además, indicaron que este año podrían formarse entre 17 y 25 ciclones tropicales con nombre.