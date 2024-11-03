🔴 Rafael golpea Cuba como un huracán mayor y baja a categoría 2 mientras avanza por el golfo de México: sigue aquí la trayectoria en vivo
Desde el satélite se puede observar la cobertura nubosa (imágenes de la izquierda) y los cambios en la temperatura de las nubes, lo que determina la fuerza de la tormenta (imágenes de la derecha).
La temporada de huracanes comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA) pronosticó una temporada de huracanes "extraordinaria" en el Atlántico, con hasta 13 huracanes para 2024, siete de ellos de gran intensidad, con vientos superiores a las 111 millas por hora. Además, indicaron que este año podrían formarse entre 17 y 25 ciclones tropicales con nombre.
Una temporada de huracanes “extraordinaria” en el Atlántico
Tormenta tropical
T
T
Huracán por
categoría
1
2
3
4
5
Inicio de
temporada
JUN
T
Alberto
5
T
Beryl
Chris
JUL
1
Debby
2
AGO
Ernesto
2
T
Francine
SEP
Gordon
4
2
Helene
T
4
Joyce
Isaac
Kirk
1
Leslie
5
Milton
OCT
1
T
Oscar
Nadine
NOV
T
1
Patty
Rafael
Nombre
Intensidad máxima
Inicio
Fin
Alberto
Beryl
Chris
Debby
Ernesto
Francine
Gordon
Helene
Isaac
Joyce
Kirk
Leslie
Milton
Nadine
Oscar
Patty
Rafael
Sara
Tony
Valerie
William
19 jun
20 jun
Tormenta tropical
28 jun
9 jul
Huracán categ. 5
30 jun
1 jul
Tormenta tropical
3 ago
9 ago
Huracán categ. 1
12 ago
20 ago
Huracán categ. 2
9 sep
12 sep
Huracán categ. 2
11 sep
17 sep
Tormenta tropical
24 sep
27 sep
Huracán categ. 4
25 sep
30 sep
Huracán categ. 2
27 sep
30 sep
Tormenta tropical
29 sep
7 oct
Huracán categ. 4
2 oct
12 oct
Huracán categ. 2
5 oct
10 oct
Huracán categ. 5
19 oct
20 oct
Tormenta tropical
19 oct
22 oct
Huracán categ. 1
2 nov
4 nov
Tormenta tropical
2 nov
Activo
Huracán categ. 2
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
