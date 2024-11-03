Univision NoticiasUnivision Noticias

🔴 Rafael golpea Cuba como un huracán mayor y baja a categoría 2 mientras avanza por el golfo de México: sigue aquí la trayectoria en vivo

Por: JAVIER FIGUEROA Y AMAYA VERDE
Actualizado 7 nov 2024 03:52 a. m.
Depresión tropical
D
Ahora
Tormenta tropical
T
Ahora
Huracán por categoría
1
Ahora
2
Ahora
3
Ahora
4
Ahora
5
Ahora
• En vivo
Velocidad del viento
>39 mph (tormenta tropical)
>58 mph
>75 mph (huracán)
El huracán puede dirigirse en cualquier dirección dentro del cono de incertidumbre
Leyenda Cono
incluso, con menor probabilidad, fuera de él. El cono de incertidumbre indica la zona en la que existe un 66% de posibilidades de que pase la tormenta.
Probabilidad de vientos sostenidos mayores de 39 millas por hora (tormenta tropical) en los próximos cinco días:
5%
20%
40%
60%
80%
100%
Nota: las probabilidades bajas de viento fuerte en un área pueden ser significativas, ya que existe la posibilidad de que ocurra un evento peligroso que requiera preparativos para proteger vidas y propiedades.

Desde el satélite se puede observar la cobertura nubosa (imágenes de la izquierda) y los cambios en la temperatura de las nubes, lo que determina la fuerza de la tormenta (imágenes de la derecha).

Esta imagen describe la posición actual de las nubes, representadas en blanco, y las superficies terrestres y acuáticas en tonos de gris o negro • Fuente: satélite GOES de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA/NHC).
escala
Las variaciones de color indican diferentes temperaturas, con colores más cálidos que suelen representar nubes más altas y frías, asociadas a sistemas de tormentas más intensos.
En video
Dudas despejadas: ¿Cómo se forma un huracán y qué pasa según su categoría?
Te contamos de dónde vienen estos fenómenos, cómo se forman y por qué pueden ser tan destructivos.
Crédito: Univision

La temporada de huracanes comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA) pronosticó una temporada de huracanes "extraordinaria" en el Atlántico, con hasta 13 huracanes para 2024, siete de ellos de gran intensidad, con vientos superiores a las 111 millas por hora. Además, indicaron que este año podrían formarse entre 17 y 25 ciclones tropicales con nombre.

Una temporada de huracanes “extraordinaria” en el Atlántico

Tormenta tropical

T

T

Huracán por

categoría

1

2

3

4

5

Inicio de

temporada

JUN

T

Alberto

5

T

Beryl

Chris

JUL

1

Debby

2

AGO

Ernesto

2

T

Francine

SEP

Gordon

4

2

Helene

T

4

Joyce

Isaac

Kirk

1

Leslie

5

Milton

OCT

1

T

Oscar

Nadine

NOV

T

1

Patty

Rafael

Nombre

Intensidad máxima

Inicio

Fin

Alberto

Beryl

Chris

Debby

Ernesto

Francine

Gordon

Helene

Isaac

Joyce

Kirk

Leslie

Milton

Nadine

Oscar

Patty

Rafael

Sara

Tony

Valerie

William

19 jun

20 jun

Tormenta tropical

28 jun

9 jul

Huracán categ. 5

30 jun

1 jul

Tormenta tropical

3 ago

9 ago

Huracán categ. 1

12 ago

20 ago

Huracán categ. 2

9 sep

12 sep

Huracán categ. 2

11 sep

17 sep

Tormenta tropical

24 sep

27 sep

Huracán categ. 4

25 sep

30 sep

Huracán categ. 2

27 sep

30 sep

Tormenta tropical

29 sep

7 oct

Huracán categ. 4

2 oct

12 oct

Huracán categ. 2

5 oct

10 oct

Huracán categ. 5

19 oct

20 oct

Tormenta tropical

19 oct

22 oct

Huracán categ. 1

2 nov

4 nov

Tormenta tropical

2 nov

Activo

Huracán categ. 2

No asignado

No asignado

No asignado

No asignado

Tormenta tropical

T

Huracán por

categoría

1

2

3

4

5

Inicio de

temporada

JUN

T

Alberto

5

T

Beryl

Chris

JUL

1

Debby

2

AGO

Ernesto

2

T

Francine

SEP

Gordon

4

2

Helene

T

4

Joyce

Isaac

Kirk

1

Leslie

5

Milton

OCT

1

T

Oscar

Nadine

NOV

T

1

Rafael

Patty

Tormenta tropical

T

Huracán por

categoría

1

2

3

4

5

Inicio de

temporada

JUN

T

Alberto

5

T

Beryl

Chris

JUL

1

Debby

2

AGO

Ernesto

2

T

Francine

SEP

Gordon

4

2

Helene

T

4

Isaac

Joyce

Kirk

1

5

Leslie

Milton

OCT

1

T

Oscar

Nadine

NOV

T

1

Rafael

Patty

Fuente: Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Las imágenes espaciales, captadas por el satélite GOES East, son ofrecidas por la División de Servicios Satelitales de NESDIS de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.
Más historias visuales
