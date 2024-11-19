Foto interactiva: de Barron a Melania, explora quién es quién en el clan Trump

Donald Trump Jr. - 3 -

Donald Trump Jr., de 46 años, se ha convertido en una figura central en el círculo político de Trump y en un asesor influyente que tiene el oído de su padre a la hora de elegir los nombres para su futuro gabinete. Durante la campaña electoral, aseguró haber empleado “10,000% de su capital político” para convencer a Trump de seleccionar al senador de Ohio JD Vance como compañero de fórmula.

De izquierda a derecha: Elon Musk, Donald Trump, Donald Trump Jr., Robert Kennedy y Mike Johnson.

Con un estilo combativo similar al de su padre, Trump Jr. embandera el ‘movimiento MAGA’ y no duda en demostrarlo en sus redes: se lanza de lleno en las guerras culturales de la derecha, atacando a rivales -reales o percibidos- con un diluvio de memes que van desde críticas a posturas progresistas ‘woke’ hasta burlas mordaces sobre la derrota de Kamala Harris.

Aficionado a la caza y defensor del derecho a portar armas, el joven Trump descarta ocupar un cargo formal en la Casa Blanca. Además de asesorar a su padre en temas políticos, es vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, dirige un podcast y recientemente se unió a una firma de capital de riesgo que invierte en empresas de corte conservador, según AP.

Es el mayor de los tres hijos que Donald Trump tuvo con su primera esposa, Ivana, una modelo y empresaria de origen checo que falleció en 2022 a los 73 años. La relación con su padre no siempre fue cercana. Según el New York Times, estuvo un año sin hablarle tras el agrio divorcio de sus padres, debido a la relación extramatrimonial de Trump con la actriz Marla Maples.

Tras graduarse en Finanzas y Bienes Raíces en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Donald Trump Jr. se mudó a Colorado donde trabajó como mesero. En una entrevista con la representante Marjorie Taylor Greene, aseguró que sus padres dejaron de ayudarle financieramente durante ese tiempo.

Trump Jr. tiene cinco hijos con su primera esposa, Vanessa Trump, de quien se divorció en 2018. Entre ellos se encuentra Kai Trump, la nieta ‘influencer’ de la familia.