Foto interactiva: de Barron a Melania, explora quién es quién en el clan Trump
Michael Boulos se casó con Tiffany Trump, hija del presidente electo, en noviembre de 2022 en Mar-a-Lago, el exclusivo club familiar en Florida. Ahora esperan su primer bebé, según anunció el propio Trump durante un acto de campaña en octubre.
Es hijo del empresario libanés-estadounidense Massad Boulos, a quien el presidente electo eligió para ser su asesor principal en asuntos árabes y del Medio Oriente. Durante la campaña, Massad ayudó a movilizar a los votantes árabe-estadounidenses y musulmanes a favor de Trump.
Michael le propuso matrimonio a Tiffany en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca con un anillo de diamantes valorado en $1.2 millones, según la revista People. Un año después, la hija del presidente compartió fotografías del momento en sus redes. La familia del joven heredero opera al menos dos empresas de distribución de piezas de automóviles en Nigeria.
Tiffany Trump había tenido un papel más discreto en los asuntos políticos de su padre. Pero cada vez ha sido más frecuente verla en eventos de campaña y se espera que adquiera un rol más destacado en este segundo mandato.
Tiffany es la cuarta hija de Trump, nacida en 1993 del matrimonio con su segunda mujer Marla Maples. Su nombre se debe a la joyería Tiffany&Co, que linda con el emblemático edificio Trump en la 5 avenida.
Cuando tenía seis años sus padres se divorciaron y ella se trasladó con su madre a California. Al igual que su padre y dos de sus hermanos, estudió en la Universidad de Pensilvania, graduándose en Sociología, y más tarde estudió Derecho en Georgetown.
Tiffany y su esposo acompañaron a Trump durante el veredicto del juicio por lavado de dinero. Su suegro, Massad Boulos, es un gran apoyo de Trump, haciendo campaña por el voto árabe y ahora como su futuro asesor presidencial para asuntos de Oriente Medio.
Donald Trump Jr., de 46 años, se ha convertido en una figura central en el círculo político de Trump y en un asesor influyente que tiene el oído de su padre a la hora de elegir los nombres para su futuro gabinete. Durante la campaña electoral, aseguró haber empleado “10,000% de su capital político” para convencer a Trump de seleccionar al senador de Ohio JD Vance como compañero de fórmula.
Con un estilo combativo similar al de su padre, Trump Jr. embandera el ‘movimiento MAGA’ y no duda en demostrarlo en sus redes: se lanza de lleno en las guerras culturales de la derecha, atacando a rivales -reales o percibidos- con un diluvio de memes que van desde críticas a posturas progresistas ‘woke’ hasta burlas mordaces sobre la derrota de Kamala Harris.
Aficionado a la caza y defensor del derecho a portar armas, el joven Trump descarta ocupar un cargo formal en la Casa Blanca. Además de asesorar a su padre en temas políticos, es vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, dirige un podcast y recientemente se unió a una firma de capital de riesgo que invierte en empresas de corte conservador, según AP.
Es el mayor de los tres hijos que Donald Trump tuvo con su primera esposa, Ivana, una modelo y empresaria de origen checo que falleció en 2022 a los 73 años. La relación con su padre no siempre fue cercana. Según el New York Times, estuvo un año sin hablarle tras el agrio divorcio de sus padres, debido a la relación extramatrimonial de Trump con la actriz Marla Maples.
Tras graduarse en Finanzas y Bienes Raíces en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Donald Trump Jr. se mudó a Colorado donde trabajó como mesero. En una entrevista con la representante Marjorie Taylor Greene, aseguró que sus padres dejaron de ayudarle financieramente durante ese tiempo.
Trump Jr. tiene cinco hijos con su primera esposa, Vanessa Trump, de quien se divorció en 2018. Entre ellos se encuentra Kai Trump, la nieta ‘influencer’ de la familia.
Kai Madison Trump, nieta del presidente electo, se ha convertido en la nueva ‘influencer’ del clan Trump. En sus cuentas de Instagram, YouTube y X, la joven de 17 años comparte fotografías y videos que muestran momentos más relajados con su abuelo, familiares y allegados.
Es hija de Donald Trump Jr., el mayor de los Trump, y de su exesposa Vanessa. Nacida en 2007, Kai anunció recientemente que estudiará en la Universidad de Miami.
Con sus mensajes de admiración hacia su abuelo y su estilo fresco y juvenil, Kai logra mostrar un lado más cálido de Trump. Así lo demostró también en su debut público durante un discurso en la Convención Nacional Republicana de 2024, donde lo describió como un abuelo cariñoso que les da caramelos y soda “cuando sus padres no están mirando”.
Kai comparte con el presidente su afición por el golf y una gran naturalidad frente a las cámaras.
Barron Trump tenía solo 11 años cuando se mudó con su madre, Melania, a la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump. Aunque creció frente a las cámaras, Melania siempre buscó resguardar su privacidad.
Hoy, con 18 años, Barron acaba de empezar sus estudios en la Universidad de Nueva York (NYU). En las fotos familiares, destaca por su impresionante altura de más de 2 metros, superando incluso a su padre. A pesar de mantener un perfil bajo, cualquier noticia sobre él rápidamente se vuelve tendencia en redes sociales.
Se le atribuye haber jugado un rol estratégico en la reciente victoria de su padre, dándole consejos sobre cómo conectar con votantes de la Generación Z, especialmente hombres jóvenes. ¿La clave? Barron le habría sugerido a Trump hacer entrevistas con influencers populares, tal como el ‘streamer’ de 24 años Adin Ross y el controvertido ‘podcaster’ Joe Rogan, cuyo programa “The Joe Rogan Experience” es un gran éxito en Spotify. Su madre, Melania, lo confirmó en una entrevista reciente con Fox & Friends: ”Sabía exactamente con quién su padre debía comunicarse y hablar”.
Nacido en 2006, Barron es el único hijo de Donald y Melania Trump. Antes de mudarse a la Casa Blanca en 2017, vivió en el último piso de la Torre Trump, ubicada en la Quinta Avenida de Nueva York. Desde pequeño destacó por su estilo al vestir, prefiriendo trajes ”y las corbatas como su papá”, según ha señalado su madre.
Donald Trump, de 78 años, logró un histórico regreso a la Casa Blanca, obteniendo tanto los votos del Colegio Electoral como el voto popular, algo que ningún republicano había conseguido en 20 años.
Su victoria destaca aún más por las controversias que derivaron en un escenario sin precedentes: será el primer presidente condenado por delitos y ha sido el único en la historia en enfrentar dos juicios políticos durante su primer mandato.
Trump tenía cuatro causas penales pendientes. Dos de ellas, de carácter federal, fueron cerradas a finales de noviembre por un juez a solicitud del fiscal especial del caso. Incluían el caso de presunta interferencia electoral en las presidenciales de 2020. Las otras dos causas estatales presentan un futuro incierto tras su reelección. Además, enfrenta varias demandas civiles de las que no estará protegido por la inmunidad presidencial.
Nació en 1946 en Queens, Nueva York. Su padre, Fred Trump, fue uno de los empresarios inmobiliarios más reconocidos de Nueva York.
A los 13 años, fue enviado a la academia militar de Nueva York por su mala conducta. Tras graduarse en Economía en la Universidad de Pensilvania, se unió al negocio de su padre. En 1971, asumió el control de la empresa familiar y la rebautizó como la Organización Trump (The Trump Organization). Hoy, es un conglomerado que incluye bienes raíces, hoteles, campos de golf, donde también trabajan sus hijos.
El republicano se jacta de ser un empresario exitoso, pero su ascenso estuvo marcado por altibajos: sus empresas declararon bancarrota seis veces, y algunos negocios, como la Universidad Trump, fracasaron.
Conocido por su personalidad vanidosa y egocéntrica, siempre buscó ser el centro de la atención. Se convirtió en una estrella de los ‘reality shows’ con ”The Apprentice” y ”The Celebrity Apprentice”, programas que consolidaron su imagen de gurú del éxito y popularizaron su icónica frase ”estás despedido” (”You are fired”).
Cuando lanzó su candidatura a la Casa Blanca en junio de 2015, muchos políticos y comentaristas creían que no llegaría lejos. Pero su tumultuosa campaña culminó con una victoria sobre Hillary Clinton.
Trump se casó tres veces. Su primera esposa fue Ivana Zelnícková, madre de tres de sus hijos. Se divorciaron tras un escándalo por su infidelidad con Marla Maples, con quien luego se casó y tuvo a Tiffany. En 2005 se casó con su tercera y actual esposa, Melania Trump, con quien tuvo a Barron.
Chloe Sophia Trump, de 10 años, es nieta del presidente electo e hija de Donald Trump Jr. y su exesposa Vanessa. Al igual que sus hermanos, suele acompañar a su padre en una de sus pasiones: la pesca, tal como lo muestran las fotos que él comparte en redes sociales.
Tristan Milos Trump, de 13 años, es el tercero de los cinco hijos que Donald Trump Jr. tuvo con su exesposa, Vanessa. En esta foto, compartida por su padre en redes sociales, se lo ve celebrando uno de sus cumpleaños junto a sus hermanos.
Vanessa Trump estuvo casada por más de 12 años con Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente electo. La pareja tuvo cinco hijos: Kai Madison, Donald III, Tristan Milos, Spencer Frederick y Chloe Sophia. Anunciaron su separación en 2018.
Spencer Frederick Trump, de 12 años, es nieto del presidente electo y uno de los cinco hijos que Donald Trump Jr. tuvo con su exesposa, Vanessa. En estas fotos compartidas por su padre en redes, se los ve pescando y cazando en Alaska.
Donald John Trump III, de 15 años, es uno de los cinco hijos de Donald Trump Jr. y su exesposa, Vanessa. Según la revista People, la familia lo apoda ‘Donny’.
Las redes sociales de Ivanka Trump son un escaparate de viajes, celebraciones familiares, eventos de gala y frases motivadoras. Desde que su padre anunció en 2022 su intención de buscar la reelección, Ivanka dejó claro que se mantendría alejada de Washington.
“Ivanka tomó la decisión de cerrar ese capítulo de su vida cuando dejó Washington, y ha sido notablemente consistente en ello”, dijo su esposo Jared Kushner a The New York Times, aclarando que ambos están “orgullosos” de Trump y mantienen una relación cercana con él, hablando seguido por teléfono.
Cuando Trump nombró a Ivanka y a Jared como asesores en 2017, muchos en Washington encendieron las alarmas ante lo que consideraban un caso de nepotismo, agravado por el detalle de que la pareja no tenía credenciales para los cargos que se les asignaron.
Aunque esta vez estén alejados del foco político, no así de la polémica: algunos negocios de la pareja, como dos proyectos inmobiliarios de lujo en Albania, han generado cuestionamientos sobre si su acceso a Trump les asegura beneficios de gobiernos extranjeros interesados en acercarse al ahora presidente electo, algo que ellos niegan, según informó The New York Times en octubre de 2024.
Ivanka, de 43 años, vive con su esposo, sus tres hijos y su abuela materna en una mansión valorada en $24 millones en Indian Creek Village, un islote residencial en Miami conocido como ‘el búnker de los multimillonarios’. Entre sus vecinos destacan famosos como el exjugador de fútbol americano Tom Brady (quien estuvo casado con Gisele Bündchen) y el fundador de Amazon, Jeff Bezos.
Criada como presbiteriana, se convirtió al judaísmo para casarse con Kushner. Durante su adolescencia, su padre le puso como condición destacar en los estudios para permitirle modelar. A los 15 años, apareció en la portada de Seventeen y desfiló para Versace y Thierry Mugler. Se graduó con honores en Economía en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, la misma institución donde estudiaron su padre y uno de sus hermanos.
Jared Kushner, el discreto pero influyente esposo de Ivanka Trump, es un acaudalado empresario y heredero de una gran fortuna familiar. Durante el primer mandato de su suegro en la Casa Blanca, se desempeñó como uno de sus principales asesores.
Al igual que su esposa, asumió el cargo sin experiencia previa en asuntos gubernamentales ni política exterior. Aun así, se le encargó estar al frente de temas álgidos y disímiles, entre ellos el plan de paz de Medio Oriente, las relaciones con México y la gestión de la pandemia del coronavirus.
Varios medios señalaron que Jared e Ivanka se distanciaron de la política tras las denuncias (falsas) de Trump de que hubo “fraude electoral” en las elecciones de 2020. Aunque han mantenido un perfil más bajo durante la reciente campaña, siguen siendo muy cercanos al presidente electo y hablan con él con frecuencia, según afirmó el propio Kushner a The New York Times en octubre de 2024.
Una muestra de cómo los lazos familiares y la política se siguen entrelazando fue el reciente anuncio de Trump de que nominará al padre de Jared, Charles Kushner, como embajador en Francia. El magnate inmobiliario había sido indultado por Trump en diciembre de 2020, tras haberse declarado culpable años antes de varios cargos, entre ellos evasión fiscal y manipulación de testigos.
Jared Kushner es nieto de inmigrantes judíos bielorrusos que sobrevivieron al Holocausto y llegaron a Estados Unidos en 1949. Creció en Nueva Jersey, donde su padre construyó gran parte de su imperio, Kushner Companies. Jared asumió las riendas del negocio familiar a los 26 años.
En 2021, el yerno de Trump aprovechó sus conexiones para fundar una firma de capital privado que recaudó $2,000 millones de un fondo soberano saudí. La firma, Affinity Partners, ha contribuido a aumentar su patrimonio neto a unos $900 millones, según la revista Forbes.
Eric Trump mantiene un perfil más discreto que su esposa Lara y su hermano mayor, Donald, quienes han asumido un rol más visible en la escena política. Eric, en cambio, se ha centrado en liderar la Organización Trump, el imperio familiar donde ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo. Según la revista Forbes, su fortuna se estima en unos $40 millones.
Es el tercer hijo de Donald Trump y su primera esposa, Ivana. Estudió finanzas y gestión en la Universidad de Georgetown. Comenzó a trabajar para la Organización Trump en 2006 y, un año después, le compró a su padre un apartamento de $2 millones en el edificio Trump Parc, en Nueva York, según relató Forbes. En 2008 conoció a su esposa Lara y se casaron en 2014 en Mar-a-Lago, el club privado de la familia en Florida.
Eric busca ampliar los negocios familiares. Junto a su hermano, fundó una compañía de criptomonedas y ayudó a gestionar acuerdos con LIV Golf, una liga financiada con dinero saudí, para organizar torneos en campos de Trump Golf.
En una entrevista reciente, detalló su intención de abrir más hoteles y campos de golf alrededor del mundo. Sin embargo, esta expansión aumenta el riesgo de que los emprendimientos familiares se mezclen con la política y generen conflictos de interés. Aunque Eric esté al frente de las operaciones diarias, su padre sigue siendo el principal propietario de la Organización Trump, asegura The Wall Street Journal.
Es uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de la red social X, Tesla y SpaceX. Apoyó a Trump durante la campaña, contribuyendo con al menos 132 millones de dólares al presidente electo y sus aliados republicanos.
Musk encabezará el llamado 'Departamento de Eficiencia Gubernamental' —o DOGE — junto a Vivek Ramaswamy, un empresario e inversionista en biotecnología. La misión de este grupo externo será relajar regulaciones, recortar lo que ven como gastos innecesarios y reestructurar agencias del gobierno.
Tras las elecciones, no se ha separado del presidente electo: desde acompañarlo en una llamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hasta celebrar la cena de Acción de Gracias con Trump en Mar-a-Lago, los medios han bautizado su relación como un inusitado 'bromance'.
Ver video: Trump y Musk: una alianza que baila al ritmo de 'YMCA' en Mar-a-Lago
Durante la noche electoral, posó con uno de sus hijos en brazos junto a la familia Trump en un retrato que Kai, nieta del mandatario, compartió en redes sociales. En otra foto publicada por Kai, esta vez junto a Musk en un campo de golf, ella señaló que él se ha convertido en “el tío Musk”.
Lea más: ¿Cuánto gasto podrán recortar Musk y el 'departamento de eficiencia' de Trump? ¿Será fácil hacerlo?
Melania no posó junto al resto de la familia en la foto de la noche electoral. Tampoco está claro cuál será su rol en este segundo mandato de Trump. Según reportó CNN, se espera que reparta su tiempo entre Florida y Nueva York, donde estudiará su hijo Barron. Un movimiento inédito, ya que hasta ahora todas las primeras damas han vivido junto al presidente en el ala oeste de la Casa Blanca.
Melania Trump es la tercera esposa del presidente electo. Ambos se conocieron en una fiesta en Nueva York en 1998, cuando Melania era modelo, y se casaron en 2005 en Mar-a-Lago. Un año después nació el quinto hijo de Trump, Barron. Melania es originaria de Eslovenia y en 2017 se convirtió en la única primera dama naturalizada estadounidense
Durante el primer mandato de Trump, Melania estuvo envuelta en varias polémicas, de hecho abandonó la Casa Blanca con el peor índice de popularidad de una primera dama, 47%, según una encuesta de CNN/SSRS. Tras la derrota en 2020, ha estado fuera del espectro público y apenas se involucró en la campaña de su esposo.
Lara Trump, de 42 años, es nuera de Donald Trump y una figura destacada en la órbita política del presidente electo, además de una defensora comprometida del ‘movimiento MAGA’. Está casada con Eric, el tercer hijo de Trump y su primera esposa, Ivana.
Fue elegida por su suegro para postularse a la copresidencia del Comité Nacional Republicano y ayudarlo a reforzar su control sobre el partido. Según relató la revista Time, fue Trump quien la contactó y le dijo que “necesitaba a alguien en quien confiar” para liderar el comité. En marzo de 2024, Lara asumió el cargo tras una votación interna y lo ocupó hasta diciembre.
Como copresidenta, la exproductora de televisión fortaleció la recaudación de fondos y alineó las operaciones del comité con la campaña de reelección de Trump. Aprovechó su habilidad frente a las cámaras para amplificar el mensaje de su suegro entre sus votantes. Apareció con frecuencia en cadenas de televisión como Fox News, medios conservadores más pequeños y en actos de campaña. Ha sido una de las figuras más activas en promover las afirmaciones erróneas de que a Trump le ‘robaron’ las elecciones en 2020.
Fuera del ámbito político, Lara es conocida por su pasión por el ‘fitness’ y su activismo en defensa de los perros rescatados. Se graduó en Comunicación en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y estudió en el Instituto Culinario Francés en Nueva York. Conoció a Eric en 2008 a través de amigos en común. Según la revista People, en ese momento no sabía su apellido, pero su imponente altura de 1.96 metros llamó su atención. Tienen dos hijos: Eric Luke y Carolina Dorothy.