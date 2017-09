Qué le pasó a las mujeres en la segunda gala de Mira Quién Baila

Una segunda gala donde reinaron los duelos. Y aunque no se fueron a los golpes como en el boxeo, se pelearon con pasos de baile. Un opening en grande junto a las diez estrellas, Johnny Lozada y el tema del momento: 'Despacito'. Los jueces sólo fueron para mujeres pues además de Johnny y Poty, se unió Casper Smart luego de que Roselyn Sánchez dijera adiós a Mira Quién Baila por su embarazo.



Dayanara bendita entre los hombres y otros grandes momentos de MQB La segunda gala de Mira Quién Baila estuvo llena de cambios y sorpresas. El actor Julián Gil se unió a Chiquinquirá Delgado para estar al frente de la conducción. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Las celebridades que están compitiendo tuvieron un impresionante número de apertura en el que participaron todos juntos. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Al ritmo de 'Despacito', las estrellas abrieron la pista de baile con toda la energía. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cada uno tuvo la oportunidad de demostrar su talento, antes de enfrentarse a los duelos de la noche. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Marlene Favela compitió en el primer duelo de parejas con un tango. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir



VER: Así nació la historia de amor de Toni Costa y Adamari Lopez La actriz estuvo en la pista con Toni Costa, uno de los bailarines que más ha dado de qué hablar en ediciones pasadas. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El segundo competidor del duelo fue el actor y cantante Ektor Rivera, que también se enfrentó con un tango. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir La batalla estuvo muy reñida, por lo que los jueces tuvieron que tomar una dura decisión. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir El ganador del primer duelo, de acuerdo con los votos de los jueces en Univision Conecta, fue Ektor Rivera. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A ChikyBombom 'La Pantera' le tocó llegar a la pista para bailar una salsa. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir La 'influencer' dio su mejor esfuerzo para poder colocarse como una de los cinco ganadores. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Danell Leyva también aceptó el reto de bailar salsa para la segunda gala de Mira Quién Baila. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El gimnasta, que se ha caracterizado por ser perfeccionista, trató de aprovechar cada movimiento para lucirse. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir ChikyBombom estaba nerviosa de escuchar el veredicto, pero en esta ocasión fue Danell el ganador. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Pablo Montero se enfrentó con uno de sus géneros favoritos, el regional mexicano. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El actor y cantante mostró su progreso en estas dos semanas para poder ganar el duelo. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir La cantante Victoria 'La Mala' fue la competidora a la que se enfrentó Pablo Montero en su duelo. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Con un regional mexicano, Victoria quiso demostrar que todas las lesiones que ha sufrido han valido la pena. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El ganador de este duelo fue Pablo Montero. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Para este programa, el bailarín 'Casper' Smart fue el juez invitado, luego de la salida de Roselyn Sánchez. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Alejandro Nones bailó un quickstep en donde mostró algo muy diferente a lo que vimos la semana pasada. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El villano de telenovelas nunca dejó de sonreír durante todo su baile, en el que se mostró muy energético. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Después de haber sufrido una dura contractura muscular, Ana Patricia pudo regresar a la pista de baile. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir La conductora no quería perder la oportunidad de seguir compitiendo, por lo que se enfrentó con un quickstep. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hasta este momento, todos los duelos habían sido ganados por los hombres de la competencia. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Franco Noriega, el 'naked chef', estuvo en el último duelo del programa. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir El chef mostró sus abdominales en un baile urbano, donde lució sus mejores movimientos. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La batalla no fue sencilla, pues Dayanara Torres también llegó para bailar un número urbano. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir La ex reina de belleza puso en alto el nombre de las mujeres de la competencia. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Dayanara se convirtió en la única mujer en ganar uno de los duelos de la segunda gala. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La segunda ronda de bailes mostró a los cinco mejores concursantes de la noche. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Ektor Rivera regresó a la pista de baile para concursar con una salsa. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir El gimnasta Danell Leyva bailó disco como los grandes en la pista. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con una chaqueta metálica, Leyva demostró que puede enfrentarse a cualquier ritmo. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Pablo Montero tuvo que interpretar un foxtrot en la segunda ronda de baile. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir El actor se convirtió en uno de los mejores de la noche gracias a su primer baile. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El actor Alejandro Nones volvió a la pista para realizar un baile urbano. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Nones se mostró con más energía que en su primer baile, todo para poder ser uno de los dos mejores de la noche. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Para cerrar la noche con broche de oro, Dayanara Torres mostró un baile estilo fosse. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Como si fuera un número de Broadway, la modelo puso toda su energía y se coronó como una de las dos mejores de la noche. Foto: Felipe Cuevas | Univision 0 Compartir

Primer duelo de la noche: Marlene Favela vs. Ektor Rivera





publicidad



Género que bialaron: tango

Marlene bailó 'Vienen a verme'

Ektor bailó 'El andén'

¿Qué dijeron los jueces? Poty resaltó que se ha visto un crecimiento de parte de ambos desde la primera gala mientras que Casper señaló que no es fácil juntar la coreografía con las luces y los elementos de producción, pero Marlene y Ektor lo lograron.

Ganador: Ektor

Segundo duelo de la noche: Chiky Bombom vs. Danell Leyva



Género que bialaron: salsa

Chiky bailó 'La negra tiene tumbao'

Danell bailó 'Que suenen los tambores'

¿Qué dijeron los jueces? Poty y Johnny alabaron la presentación de ambos mientaras que Casper fue más duro con cada uno. Le pidió a Danell que no pensara tanto los pasos y a Chiky que sus líneas pueden ser más limpias.

Ganador: Danell

Tercer duelo de la noche: Victoria La Mala vs. Pablo Montero



Género que bialaron: regional mexicano

Victoria bailó 'Completamente'

Pablo bailó 'Un aplauso'

¿Qué dijeron los jueces? Johnny, Casper y Poty fueron implacables con estos dos. Si bien reconocieron que Pablo ha crecido y que Victoria lució muy sexy, resaltaron que la coreografía de ambos no fue la más elaborada y que tienen que trabajar más en no querer hacer demás porque se puede ver un poco 'chapucero'.

Ganador: Pablo

Cuarto duelo de la noche: Ana Patricia vs. Alejandro Nones



Género que bialaron: quickstep



publicidad



Ana Patricia bailó 'Dear Future Husband'

Alejandro bailó 'Let's get loud'

¿Qué dijeron los jueces? A medida que pasó la noche, los jueces se volvieron más filosos. No estuvieron muy contentos con la presentación de Ana Patricia y en contra de todo pronóstico, fue Alejandro el que se llevó las porras de los tres.

Ganador: Alejandro

Quinto duelo de la noche: Dayanara Torres vs. Franco Noriega



Género que bialaron: urbano

Franco bailó 'Ginza'

Dayanara bailó 'Break a sweat'

¿Qué dijeron los jueces? Aquí el consenso fue unánime: Dayanara se robó el show. Y bueno, Casper quedó fascinado con la reina de belleza. Aunque Franco no lo hizo del todo mal y fue un gran avance con respecto a la primera gala, no llegó al 100 para poder dar la pelea ante la boricua.

Ganadora: Dayanara

¿Cuál duelo te gusta más?

Los ganadores de cada duelo pasaron a una segunda ronda y Ektor arrancó las presentaciones con una salsa. Con el tema 'La quiero a morir', el boricua dejó claro por qué es uno de los favoritos. Danell le siguió con un disco y el tema 'That's The Way I Like It'. Su baile no fue uno de los mejores. Pablo siguió con un foxtrot y el tema 'New York, New York'. Tenemos que decir que este baile le quedó muy bien al charro. Alejandro bailó un urbano con el tema 'Bailar contigo'. Aún estamos debatiendo si nos gustó este baile. Y Dayana cerró la noche con un fosse y el tema 'Nowadays', demostrando una vez más que es toda una reina.



publicidad

Los jueces hablaron y fueron Dayanara y Alejandro los elegidos como los mejores de la noche. Ahora tú tienes el poder y está un tus manos escoger al mejor. Para votar por Dayanara, llama al 1-866-918-8802. Para votar por Alejandro, llama al 1-866-918-8801. Lo puedes hacer también entrando a Univision Conecta. Tienes 24 horas. El ganador se llevará 5 mil dólares para la organización a la cual apoyan.