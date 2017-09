Dos reveses para Ana Patricia: la conductora no tuvo la mejor semana

La segunda gala de Mira Quién Baila fue agridulce para Ana Patricia. La conductora pensó por un momento que no volvería a la pista, pero logró reponerse lo suficiente del espasmo muscular que sufrió como para enfrentarse en un duelo con Alejandro Nones, aunque no pudo vencerlo.

Fue el jueves, durante el ensayo general de la gala de este domingo, que l a conductora quedó inmovilizada debido a un fuerte dolor en la costilla derecha.



“Durante los ensayos empecé a sentir una molestia del lado de la costilla derecha. Yo me sobaba, pero empezó a doler cada vez más, y al llegar al ensayo, yo hago un movimiento y siento cómo me truena todo”, relató al programa Despierta América, luego de haber tenido que ir al hospital para una revisión.

Ana Patricia vivió momentos angustiosos, pues el dolor la inmovilizó: “No podía hablar porque el dolor no me lo permitía y no me permitía moverme. Me asusté mucho porque dije 'por qué no puedo moverme'”. Sin embargo, pudo presentarse este domingo en la pista de baile para continuar con el reto al que se comprometió.



La conductora interpretó un quickstep en una noche de duelos, donde su competidor fue el actor Alejandro Nones.

Después de una deliberación por parte de los jueces Johnny Lozada, ‘Poty’ Castillo y Casper Smart, el veredicto le dio la victoria al venezolano.

Detrás de cámaras, Ana Patricia confesó sentirse satisfecha con su participación, pues no solo no tuvo repercusiones físicas, sino que tampoco tuvo que abandonar uno de sus más grandes sueños.

Parece que la segunda semana de la competencia fue mucho más dura de lo que Ana pensó y su esfuerzo no obtuvo la recompensa deseada.

