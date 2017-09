Paralizada, Ana Patricia sale en ambulancia del ensayo general de Mira Quién Baila

Ana Patricia Gámez vivió un gran susto el jueves durante el ensayo general de la gala del domingo de 'Mira Quién Baila', cuando en medio de los ejercicios sufrió una lesión que la dejó físicamente paralizada y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital para ser sometida a una evaluación médica.

La conductora de 'Despierta América' padece un problema muscular del que se está recuperando actualmente y requiere reposo, por lo que no está claro si podrá estar con sus compañeros en la gala del próximo domingo.

Abatida, la mexicana contó en una entrevista telefónica con Despierta América que está "físicamente más o menos" y emocionalmente "muy triste" por lo que le ocurrió.



Ana Patricia no perdió ni por un instante la sonrisa en la pista de Mira Quién Baila Ana Patricia debutó como participante en Mira Quién Baila en la gala del domingo 17 de septiembre y lo hizo con música de regional mexicano. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Ana Patricia llegó muy emocionada después de su primer presentación en la pista de Mira Quién Baila. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Lourdes la felicitó, Anita dejó a sus compañeros gratamente sorprendidos con su coreografía. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ana compartió con Satcha su emoción, todos quería ver una y otra vez su baile. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Todos estábamos al pendiente de lo que estaba viviendo Ana Patricia, en este día que esperaba con tantas ansias. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Su peinado nos encantó, Ana gozó cada instante de esta transformación. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ella quedó enamorada de su pelo y su maquillaje para este primer show. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Más que lista, Anita esperaba ansiosa el momento de salir a bailar. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Aquí la vemos junto a su bailarín Jon, México y El Salvador encendieron la pista de baile esta noche. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque no pudieron estar con ella en México, su esposo Luis y su hija Giulietta la llenaron de fuerza y energía antes de salir a bailar. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Los nervios eran cada vez más grandes, Ana sentía una gran emoción esta noche. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Dos grandes contrincantes y también buenas amigas, La Mala y Ana han disfrutado juntas de este proceso. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aquí la vemos desde las alturas, muy sonriente y observando el último baile antes del suyo. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir El momento de la verdad llegó, Ana salió dispuesta a dar lo mejor de sí esta noche. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir ¡Qué comience la acción! Después de varios días de ensayos y muchas emociones, al fin Ana estaba en el lugar que había soñado. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esa sonrisa lo dice todo, Ana se sintió muy bien durante su primer baile. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Ella superó sus expectativas y prometió que este es solo el comienzo. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Ana quería transmitirle a todos los televidentes la emoción que sentía. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su baile resultó muy divertido, hubo muchas cargadas y trucos que nos dejaron con la boca abierta. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Jon y Ana Patricia se notaban muy cómodos en la pista, realmente hacen excelente pareja. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Ana ya se siente una triunfadora, ella pudo cumplir su sueño de estar en Mira Quién Baila. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para Ana, el simple hecho de ser parte de esta quinta temporada de Mira Quién Baila, es su mejor corona. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Si alguien ha disfrutado Mira Quién Baila es Ana, esta foto lo dice todo. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Ana nunca perdió la sonrisa del rostro, nos encantó verla tan feliz y segura de sí misma. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Definitivamente un gran trabajo en equipo. En Despierta América somos #TeamAnaPatricia y queremos verla triunfar. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir

No me pude mover



"Ha sido una semana superdifícil, de mucha tensión. No le di descanso al cuerpo, dormía cuatro horas. Mira Quien Baila era lo único que me distraía, con todo lo que está pasando, con lo de (el terremoto en) México, el (huracán María en el) Caribe. (...) Pero le di duro al cuerpo, no le di descanso y me pasó factura", lamentó.

Relató que este jueves en la tarde, cuando llegó la hora del ensayo general del programa hizo un movimiento que la dejó paralizada.

" Siento como me truena algo y ya no me pude mover... No podía hablar porque el dolor no me lo permitía y no me permitía moverme. Me asusté mucho porque dije 'por qué no puedo moverme'", confesó.



Intentó buscar alivio sentándose y cuando quiso ponerse de pie, no pudo. "Llamaron a los paramédicos y me empezaron a poner hielo. Yo no sabía si era una fractura de la costilla, no sabía que era. Me llevaron al hospital, me revisaron", detalló antes de confirmar que no fue una fractura, ni una lesión permanente.



¿Qué le pasó a Ana Patricia?

"Lo que tengo es un espasmo muscular muy fuerte, tengo el músculo totalmente contraído. Me inyectaron y me dijeron que lo único que podía hacer era reposar. El cuerpo me va a decir con el tiempo si voy a poder seguir bailando", expresó llorosa la conductora mexicana que se había preparado a conciencia para Mira Quién Baila.

Ana Patricia deseó tanto estar en Mira Quién Baila que semanas antes de que le confirmaran que estaría en esta quinta temporada tomó hasta clases de baile con el propósito de presentarle lo mejor al público.

La mamá de Guilietta aseguró que como se aprendió sus coreografías, porque "ensayaba extra" continúa practicando los movimientos mentalmente confiada en que estará de regreso en el show del domingo: "Sé que Dios me va a dar las fuerzas para poder bailar", manifestó.