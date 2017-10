Marlene Favela perdió la competencia pero salió ganando: te decimos qué

La actriz mexicana fue la primera participante en salir de Mira Quién Baila y aunque no logró alzarse con el gran premio para su fundación, su paso por el concurso no fue en vano, ya que las conexiones que hizo durante el show las usará para su gran boda.

Marlene Favela quedó eliminada de Mira Quién Baila luego de perder frente a la dominicana Chikybombom ‘La Pantera’. Y ante la pregunta de si ya estaba lista para salir del programa, la exconcursante reveló que nunca estuvo comprometida al 100% con el show porque su prioridad es y será dedicarse a planear el día más importante de su vida.

“Bueno, no dije que me quería ir, porque no entré a un show para quererme ir. Yo tenía un contrato nada más por cuatro semanas, pero las cuatro semanas le voy a echar todas las ganas del mundo, voy a aprender semana tras semana, voy a disfrutármelo, porque además yo me salí de mi zona de ‘confort’”, explicó la ‘Gata Salvaje’.



ChikyBombom vs. Marlene Favela: los últimos bailes antes de la sentencia

Tres concursantes estuvieron en riesgo durante la tercera gala de Mira Quién Baila: ChikyBombom, Franco Noriega y Marlene Favela. Franco fue salvado después de enfrentar la segunda ronda de bailes, dejando a las chicas en manos del público. El segundo baile que interpretó ChikyBombom esa noche fue un rock 'n roll al ritmo de 'I want you back'. La estrella de las redes sociales se movió con mucha energía para tratar de convencer a los jueces. A pesar de haber dado su mejor esfuerzo, Chiky quedó sentenciada con la posibilidad de ser eliminada de la competencia. "Yo creo que esto es un complot, porque aquí está la 'Gata Salvaje' y también 'La Pantera'", le dijo a Jomari refiriéndose a los apodos de las dos sentenciadas. El atuendo que utilizó ChikyBombom le permitió una libre movilidad para realizar la coreografía adecuadamente. Juventino, su bailarín, la apoyó en todo momento durante las cargadas y pasos complicados. ChikyBombom cerró su número con una pose digna de la 'reina del tongolele'. Por su parte, Marlene Favela enfrentó la segunda ronda con una rumba. El baile recibió varias críticas porque los jueces creían que, por momentos, Marlene se sentía perdida en el baile. La actriz mexicana bailó al ritmo de 'Adiós amor'. Al terminar el programa, Marlene confesó: "Yo no pensé que iba a estar nominada porque me sentí cómoda, bailé, lo disfruté". Ninguna de las dos concursantes se sentía conforme con su nominación. Marlene dijo que no tuvo mucho tiempo para ensayar su segundo baile, pero que ya no habrá más excusas. Solo una de las dos podrá seguir una semana más en Mira Quién Baila.

La bella actriz confesó que, aunque salió del concurso “gané el coreógrafo para mi boda (‘Poty’ Castillo), Pablo Montero va a cantar el Ave María, Lourdes (Stephen) me va a prestar algo para mi boda, cómo no voy a estar feliz ”, dijo la exparticipante de Mira Quién Baila, quien también ganó 5,000 dólares para su fundación Cystic Fibrosis Foundation.



Mientras su prometido George Seely, empresario australiano, la miraba desde lejos cuando ella concedía la entrevista, Marlene afirmó que “trato de hacer lo mejor y lo disfruté, creo que cada semana aprendí, porque cada semana me fue un poquito mejor”.

La mexicana, quien había estado comprometida en otras ocasiones, se casará el próximo mes de diciembre en la Ciudad de México y tendrá una boda “mediana” con 400 invitados.