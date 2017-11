Cuando a Dayanara Torres le dijeron que su hijo podría tener síndrome de Down

Una enfermedad y un milagro: el hijo de Dayanara fue diagnosticado con Síndrome de Down antes de nacer

Una enfermedad y un milagro: el hijo de Dayanara fue diagnosticado con Síndrome de Down antes de nacer Univision

La actriz y modelo Dayanara Torres no solo tiene como objetivo ganar la quinta temporada de Mira Quién Baila, sino que su triunfo le daría la oportunidad de ayudar con $50,000 dólares a la Fundación de Niños San Jorge, a la que ha representado a lo largo de la competencia y con la que ha estado totalmente involucrada.

La elección de esta organización por parte de la ex Miss Universo no fue al azar. Una experiencia personal, que compartió durante la semifinal de la competencia de baile, le hizo tomar la decisión de apoyar a esta fundación desde antes de entrar al show.



Mira cómo han crecido los hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony El cantante Marc Anthony y la ex reina de belleza Dayanara Torres se conocieron en 1999, para después casarse en 2002 en San Juan, Puerto Rico. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Fruto de su matrimonio fueron Ryan Adrian y Christian Marcus, quienes ya son todos unos jovencitos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Christian Marcus nació el 5 de febrero de 2001, después de la boda civil de sus padres. Tras su nacimiento, Dayanara y Marc se separaron, para después regresar y casarse por la iglesia en 2002. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Actualmente Christian Marcus tiene 17 años y, aunque es muy parecido a su padre, no cabe duda de que heredó lo mejor de su mamá. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El guapo es muy unido a su madre y su hermano pequeño, Ryan. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El joven se lleva muy bien con sus medio hermanos, hijos de la cantante Jennifer López. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ryan Adrian nació el 16 de agosto de 2003 y tiene 14 años. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En esta foto de la portada del disco 'Contra la corriente', de 1997, queda evidente que el cantante le trnasmitió mucho de su genética al menor de los hijos de Dayanara. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Gracias a Dayanara hemos podido ver la evolución de sus hijos en redes sociales. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Así como presenciar momentos familiares muy especiales. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los jóvenes se llevan muy bien con todos sus medios hermanos y con las exparejas de su papá. Aquí podemos ver a Ryan y Christian al lado de Shannon de Lima y Jennifer López. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Aquí aparecen Álex ‘Chase’ Muñiz (izq.), hermano de Ariana (extrema derecha), a quien el cantante quiere como si fuera su hijo. Al lado de él Ryan, Max, Marcus y Emme. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marc Anthony es muy cercano a todos sus hijos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Dayanara viaja mucho con sus hijos y siempre comparte los momentos más importantes con sus más de 400 mil seguidores. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Tras haber enfrentado una batalla legal contra Marc Anthony por la manuntención de sus hijos, y después de quedarse sin dinero, la actriz y modelo ahora triunfa en el programa de Univision 'Mira Quien Baila' y poco a poco retoma las riendas de su carrera. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en “Ahora que están más grandes, siento que los puedo soltar un poquito. Ya el trabajo está empezando y me siento feliz. Los niños también quieren que haga lo que estoy haciendo”, comentó la actriz. Foto: Univision | Univision 0 Compartir

“Cuando quedé encita de Cristian, el grande, a los cuatro meses me hacen un chequeo y ven cuatro quistes en el cerebro, me hacen pruebas y aparentemente venía con síndrome de Down”, reveló la participante.

Dayanara Torres recordó que aceptar el posible diagnóstico fue el primer paso, pero luego vinieron los resultados de los análisis: “Después de una semana me dieron los resultados y me dijeron que mi príncipe estaba bien, mucha gente estaba orando y fue un milagro”.



Dayanara revela la gran lección de su vida (no fueron el Miss Universo ni Marc Anthony) Univision 0 Compartir

“Yo estoy aquí por los niños del hospital San Jorge, llevo varios años trabajando con ellos, yo pienso que esta fundación me llega porque es de niños. […] Cómo no ayudar a otros niños, cómo no. Yo creo que en agradecimiento de que tengo el hijo que tengo, porque es bello y es perfecto para mí, yo quiero ayudar a los niños así, uno nunca va a saber lo que es hasta que le pasa”, confesó Torres durante una cápsula especial para su presentación en la semifinal.

La actriz reflexionó sobre los eventos de la vida en los que las personas no tienen voluntad alguna: “Gané Miss Universo, me casé con el cantante más importante de Latinoamérica y mira lo que nos tocó, uno no tiene control, Dios es el que lo tiene”.



publicidad

Dayanara Torres es madre de dos jóvenes: Cristian Marcus, de 16 años, y Ryan Adrián, de 14, a quienes procreó durante su matrimonio con el salsero Marc Anthony.



"Tú eres la mía": Marc Anthony sorprende a Dayanara Torres en Mira Quién Baila Univision 0 Compartir

NO TE PIERDAS.