La pelea de Mary y Carmen casi llegó a los golpes

La tensión entre Mary Fredette y Carmen Ríos finalmente llegó a su punto más alto y las concursantes estuvieron a punto de agarrarse a golpes durante una salida a la playa para relajarse. De no ser por la mediación de Olivia Calderón, las cosas pudieron haber escalado a otro nivel.

“Tal vez pudo ser un malentendido, pero ella tiene la costumbre de hacerse la víctima o sentirse la víctima”, dijo Olivia, que estaba muy molesta con la actitud de Mary, y en ese momento estaba de parte de Carmen.



Por su parte, Ríos explicó que trató de contener la situación lo más que pudo: “Yo traté de controlarme, pero me seguía diciendo que yo la estaba ofendiendo, que yo me creía, sacó hasta cómo camino. Yo me exalté, perdí los estribos, perdí el control y me acerqué a ella para confrontarla”.

Después de varios gritos por parte de ambas concursantes, la provocación de Mary llegó: “¿Pues qué vas a hacer?”, y entonces fue cuando Olivia y Sandra Itzel tuvieron que separarlas.

“Todas sabemos que no es cierto lo que ella está diciendo, porque nosotras estuvimos ahí. Discúlpame, yo no me quiero meter en pedos, pero la verdad es que estás echando mentiras”, le dijo Beatriz Delgado a Mary, cuando la pelea involucró ya a las otras chicas.



Ya más tranquilas, Mary escribió una carta para explicar los motivos de su molestia y para pedirle disculpas a Carmen, pero no obtuvo respuesta inmediata: “Yo por lo menos tuve el valor de decirle que no me gustó lo que hizo, pero la perdono y que me disculpe porque yo también le grité. Yo pensé que ella iba a responderme en otra carta para que no hubiera más drama en la casa. No me dijo nada”.



Desde luego, esta pelea sería discutida en el escenario de La Reina de la Canción y tanto Carmen como Mary tuvieron la oportunidad de aclarar las cosas.

“Le pedí disculpas porque el domingo le grité y ella no tenía la culpa, pero estaba guardando cosas. Perdóname”, argumentó Fredette.



Por su parte, Carmen explicó por qué no le contestó a Mary su carta en el momento: “Me quise dar el tiempo para asimilar las cosas. Creo que todas tenemos un estrés muy grande dentro de la casa porque es mucha competencia. Simplemente me concentré en sacar la canción. Obviamente tenía que hablar con Mary después de que pasara este día para estar más relajadas, más calmadas, pero yo también soy una persona que no guarda ningún rencor”.

Tras darse un abrazo de reconciliación por segunda ocasión, Carmen remató: “Las cosas pasan y yo lo veo como un matrimonio dentro de la casa: los primeros días bien felices y ya después agarradas del chongo”.



