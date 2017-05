Mary y Carmen pelean de nuevo, además Beatriz Montes se reencontró con un exnovio

Mary vs. Carmen round 2: La 'Güera de la Banda' llama 'creída' a Carmen y admite que no se llevan bien

Esta noche se vivió un show lleno de emociones, peleas, reencuentros y muchas sorpresas en La Reina de la Canción.

Las 14 participantes que quedaban enfrentaron esta semana un reto en solitario para poder averiguar cuáles de ellas pasarían a la siguiente etapa de la competencia, pero Janine Rivera dio un sorpresivo giro al revelar que abandonaba La Reina de la Canción porque no está dispuesta a hacer ciertos sacrificios.



Durante el reto Metro PCS de la semana, Mary Fredette y Carmen Ríos volvieron a tener un conflicto por el acento de Mary, y ella se sintió nuevamente ofendida por Carmen.

“Carmen y yo no nos llevamos. No siento una amistad con ella y no necesito sentirla. Mucho menos con gente creída. Sí, estoy diciendo que Carmen es creída”, dijo visiblemente molesta Mary, pues hubo malos entendidos al momento de ponerse de acuerdo para la dinámica.

Por su parte, Carmen aprovechó las cámaras para defenderse: “Lo único que yo le dije fue: ‘Mary, si en algo te trabas en español, díselo en inglés a Olivia para que ella lo interprete y nos pueda mandar el mensaje’. La verdad me sorprendí, pero no le quiero dar importancia porque realmente son cosas que no tienen ni sentido ni lógica”.



Una que recibió una inesperada sorpresa fue Beatriz Montes al enterarse que los mentores de esta semana en su equipo serían los integrantes del Mariachi Vargas, pues ella sostuvo una relación que casi llega al matrimonio con uno de ellos, Arturo Vargas.

“Esto no es un secreto, de hecho mi esposo lo sabe, Arturo Vargas y yo fuimos novios. La verdad le tengo un cariño muy especial y además lo admiro mucho como la gran voz de México que es”, dijo Beatriz.



Sin embargo, ese no sería el único reencuentro que viviría la concursante, pues su esposo e hijos la visitaron en la Casa Reina para ver cómo se preparaba y luchaba por su sueño.

Siete concursantes se presentaron en el escenario, pero aún falta escuchar al resto de las chicas con sus temas y ver cómo se desenvuelven en otros géneros. Por lo pronto, Olivia Calderón, Deyra Barrera y Verónica Rosales fueron las más aplaudidas de la noche.



