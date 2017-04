La 'Güera de la Banda': 'Quiero enseñarles mi talento, no mis problemas dentro de la casa'

Mary Fedette tiene una historia impresionante. Esta mujer sabe lo que es luchar por sus sueños. Es toda una guerrera. Esta güera, como la bautizó Poncho Lizárraga, ya tiene nuestro corazón. Y no podemos dejar de lado el hecho de que se parece a la cantante Gwen Stefani. Gwen, como May, es otra luchona. Gwen es otra madre que divide su tiempo entre su carrera y su familia. Props to both ladies! Foto: Instagram | Univision

0 Compartir