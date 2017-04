A la 'Güera de la Banda' le hacen el feo: sus compañeras no la soportan

La controversia generada por Carmen Ríos y Mary Fredette continuó al grado en que las demás chicas tomaron partido por una de las dos concursantes, dejando ver sus verdaderos sentimientos por las protagonistas del pleito.

Yohanny Rodríguez fue señalada por Mary como parte de las burlas en su contra y la dominicana saltó inmediatamente para defenderse: “Estamos aquí, vamos a compartir entre nosotras, tranquilas y sin chismes. Estamos jugando”.

Otras participantes como Olivia Calderón trataron de calmar los ánimos, pero solo resultó en un lío más grande.



Mary Fredette explota contra Carmen Ríos por la imitación que hizo de su acento

“Siento que ella lo hizo a propósito porque las cámaras estaban ahí”, dijo Carmen Ríos, defendiendo la parodia que había realizado de Mary.

Fredette se levantó y se retiró de la dinámica, siendo apoyada por otras concursantes. Dayana García reveló: “Desde que la conocí, no me cayó muy bien Carmen. Y nunca me ha caído bien. Solo por su actitud, por cómo es y cómo nos mira”.

Sin embargo, para poner fin al problema que ocurrió, Mary Fredette buscó a Carmen y tras una discusión más tranquila, pudieron hacer las paces con un abrazo. “A mí no me gusta burlarme de nadie, porque soy mexicana y estoy en tu país”, le dijo Ríos a Mary.



Con un abrazo, Mary y Carmen dejaron atrás todo el drama que vivieron

