Salma Hayek llegó a sentirse "horrorosa" filmando su nueva película

Tan sólo unas semanas después de su visita con Eugenio Derbez para presentar la cinta 'How to be a Latin Lover'; Salma Hayek regresó a Despierta América, acompañada del director puertorriqueño Miguel Arteta, para contarnos todo sobre el estreno de su nueva película titulada 'Beatriz at dinner'.

Una historia en la cual la actriz interpreta a una inmigrante mexicana, que se enfrenta a situaciones negativas como discriminación y racismo, y para la cual tuvo que hacer un cambio en su apariencia que pensó podría ser aburrido.

"Cuando lo leí (el guión) me quedé muy impactada, en el papel era muy interesante, pero yo dije hay esta película no sé si la gente la va a querer ver. Yo dije, no me importa, yo quiero trabajar con ellos. Cuando la estábamos haciendo yo dije 'definitivamente esta película no la va a querer ver nadie porque me veo horrorosa y están todo el tiempo en close-up en mi cara, los voy a aburrir cantidad'. Yo pensaba que yo los iba a aburrir cantidad. Y sabes que, cuando la vi dije 'Dios mío esta película la va a ver todo el mundo... es especial para los latinos".



Salma Hayek en 'Beatriz at Dinner' se enfrenta a personas muy parecidas al presidente Trump Univision 0 Compartir

En la película 'Beatriz at dinner', el personaje de Salma Hayek se enfrenta a personas muy parecidas a Donald Trump, aunque la historia se comenzó a escribir mucho tiempo antes de que él ganara las elecciones.

"Nosotros queríamos hacer una película que fuera sobre la compasión y el mejor enemigo de eso es el tipo de persona que miente, que no tiene problema de abusar y engañar, y así se parece un poco a nuestro presidente", explicó Miguel Arteta.

Mientras que Salma Hayek habló de la forma en que su personaje de 'Beatriz' enfrenta estos obstáculos: "Ella es una mujer fuerte pero no como las que estamos acostumbradas a ver en las telenovelas o en las películas, si no como las que son en la vida real. En la vida real cuando uno está en muchas de estas situaciones realmente no tienes el espacio para ponerte de altarena, porque no es la realidad".



Salma Hayek regresó a Despierta América transformada en 'Beatriz' Comenzamos la semana dándole la bienvenida a unos invitados de lujo, Salma Hayek y el director Miguel Arteta. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir La actriz mexicana llegó feliz a presentarnos su nueva película. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Alan Tacher y Karla Martínez les dieron la bienvenida a nuestro programa. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Salma Hayek nos contó todo sobre 'Beatriz at Dinner', la historia de una inmigrante mexicana que se enfrenta a la discriminación y racismo. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Salma Hayek estaba feliz de estar de regreso en Despierta América. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Karla y Alan le desearon mucho éxito en este nuevo proyecto. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También se divirtieron con las ocurrencias de esta exitosa mexicana. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Karla y Alan posando con su compatriota. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Siempre es un honor recibir a una estrella tan querida como Salma Hayek. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A sus 50 años Salma luce espectacular y ella está orgullosa de su edad. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Para William Valdés es un honor conocer a una estrella de la talla de Salma Hayek. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Y con la misma alegría que la recibimos, despedimos a Salma Hayek. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir

Al ser cuestionada sobre qué tanto tiene el personaje de 'Beatriz' de Salma Hayek, la actriz mexicana explicó: "Lo que es impresionante es como él (Miguel Arteta) y Mike, el escritor, me conocieron el alma sin que yo tratará de enseñárselas, y Miguel como me estuvo estudiando desde semanas antes. Yo no hice nada más que obedecer órdenes, yo nada más hacía lo que él me dijera, pero él sabía qué pedirme y cómo pedirme que fueran las cosas más esenciales de quien soy yo".

Para finalmente mostrarse confiada en que la situación que viven actualmente los hispanos terminará por provocar un cambio positivo.

"Fíjate que estamos más cerca que nunca de tener otro nivel de comprensión, después de la tormenta viene la paz, y justamente el mal momento que estamos pasando ahorita creo que es lo que nos va a ayudar a ser vistos de otra manera, en vez de estar así como relegados, ahí están pero no los vemos. Ahorita, precisamente todos los problemas que están pasando es lo que va a hacer que venga el cambio... Es una gran oportunidad para esforzarnos a ser lo mejor que podamos ser, porque así es como vamos a ganar el cambio.".



Piernas, aplausos y sustos: Los momentos graciosos de la visita de Salma Hayek Univision 0 Compartir

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: