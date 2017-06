Vadhir Derbez le confesó a Karla Martínez que él no es cualquier "idiota"

Este viernes en Despierta América le dimos la bienvenida a Vadhir Derbez. El hijo mayor de Eugenio Derbez visitó el programa para contarnos todo acerca de su nueva película "3 Idiotas", que este fin de semana se estrena en los cines de Estados Unidos. Una historia que asegura nos dará otra perspectiva de lo que es ser un "idiota", ya que el mensaje que busca transmitir es muy diferente.

"Es una película que incita a la gente a ser un idiota, pero no un idiota del que conocemos. Un idiota diferente, un idiota que se atreve a seguir sus pasiones, a seguir sus sueños, que no escucha a la demás gente que le dice que no se puede. Entonces bien bonito porque es un mensaje de seguir las cosas que realmente te hacen feliz y no trabajar en nada ni por dinero, ni porque te dijeron que eso era la mejor, si no al final de cuentas hacer lo que te haga feliz".



publicidad

Al ser cuestionado por Karla Martínez sobre qué tipo de "idiota" él se considera, Vadhir Derbez compartió que sin duda es del tipo "soñador", enumerando todos los motivos por los que se encuentra en esa categoría.

"Yo creo que yo soy un idiota soñador... Me encantan, me apasionan demasiadas cosas y me encanta soñar en grande y atreverme. Soy un idiota por irme a vivir a Estados Unidos a buscar mis sueños, soy un idiota por atreverme a cantar y a cambiar un poquito de faceta de actuación a canto, pero me encanta y no me arrepiento en ningún momento, porque las dos cosas me están funcionando muy bien ahorita. Entonces, de eso se trata, de arriesgarse y perderle el miedo".

Al hablar sobre el éxito que tiene su padre Eugenio Derbez, Vadhir Derbez se mostró orgulloso de su carrera y explicó que tanto él como sus hermanos "están trazando su camino" por cuenta propia, aunque obviamente siempre aceptan sus consejos.

"Obviamente nos trata de aconsejar pero, yo ya desde los 6 años llevo trabajando, entonces ya me sé mandar solo, pero sé que tengo una cobija muy buena en casa. No solamente mi papá. Todos estamos en el medio, mi hermana, Ale, mi mamá es actriz, cantante, entonces tengo muy buena cobija de consejos si los necesito".

Para finalmente compartir una anécdota de cuando le tocó cuidar a la pequeña Aitana, mientras su mamá Alessandra Rosaldo se sentía enferma, y revelar a nuestros conductores cómo está su corazón en este momento.



Vadhir Derbez nos platicó del día que fue 'baby-sitter' de su hermanita Aitana Univision 0 Compartir

NO TE QUEDES SIN VER: