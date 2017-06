Esto es lo primero que haría Chiquis si se encontrara a Jenni Rivera de frente

Convertida en una mujer de 32 años, Chiquis Rivera no pierde la esperanza en que sus deseos de cumpleaños se realicen: desde hace cinco años pide que desaparezca aquel domingo del 2012 en el que murió su madre Jenni Rivera.

“Que nunca hubiera pasado el 9 de diciembre pues porque eso hubiera cambiado muchas cosas, es un deseo para mí tener a mi madre conmigo”, dijo en exclusiva para Univision Entretenimiento



Celebramos el cumpleaños 32 de Chiquis Rivera con sus mejores fotos Chiquis Rivera celebró con sus fans, este fin de semana, en el club nocturno Rumba Room, en Anaheim, California. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir En su cuenta de Instagram, publicó la foto más o menos "oficial" del festejo adelantado. Foto: Instagram/chiquisoficial | Univision 0 Compartir Janney Marín Rivera, verdadero nombre de Chiquis, nació el 26 de junio de 1985, cuando Jenni tenía 16 años. Foto: Web | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La primogénita de Jenni Rivera ha logrado ser una mujer independiente forjándose una carrera como cantante, compositora, empresaria y productora musical y de televisión. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Chiquis Rivera comenzó oficialmente su carrera musical en 2014. Su debut fue con el tema 'Paloma blanca' como tributo a su madre fallecida en 2012. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Chiquis Rivera pasará su cumpleaños soltera. Hace unos días dio a conocer que había terminado su noviazgo con el cantante Lorenzo Méndez. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Chiquis, al centro, junto a sus cuatro hermanos: Michael, Jenicka, Jacquie y Johnny. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir A sus 31 años la cantante ha tenido experiencias dolorosas que dio a conocer a través su libro 'Perdón', donde narra su vida. Es común verla sonriente a pesar de las adversidades. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Entre sus actividades ha destinado tiempo para apoyar a las víctimas de abuso sexual y violencia doméstica. De hecho, participó activamente en la fundación sin fines de lucro 'Jenni Rivera Love Foundation' creada por su madre. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Chiquis Rivera protagoniza junto a sus hermanos un programa en el cual muestran cómo es su día a día. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Su primer programa de televisión se estrenó en 2012, llamado 'Jenni Rivera Presents: Chiquis and Raq-C', donde mostraba la vida de dos jóvenes latinas que crecieron en Los Ángeles, California, sus fracasos y alegrías. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Más tarde se estrenó 'Chiquis ‘n Control', donde se vio su debut como empresaria cuando puso su salón de belleza en San Fernando, California. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Chiquis ha luchado por tener su propio estilo, aunque como su madre Jenni Rivera ha optado por usar coloridos vestidos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Esta es una de las últimas fotos de Chiquis con su mamá Jenni Rivera, quien falleció en un accidente aéreo cuando viajaba de Monterrey a la Ciudad de México. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Sus fans la adoran, pues además de su talento, reconocen que Chiquis Rivera es una mujer que le hace frente a la crítica y la adversidad, saliendo triunfante. ¿Cuántos regalitos le han dado por su cumple? Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Chiquis Rivera ya brindó por su cumpleaños. ¡Muchas felicidades y que cumplas muchos más! Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir

Chiquis dioj necesitar del apoyo de Jenni Rivera, su amor y su compañía: “De verdad mi más grande deseo es que me hubiera encantado estar con mi mamá este día, que viera a mis hermanos”.

La primogénita de la llamada 'Diva de la Banda’ recuerda con nostalgia el último aniversario de vida que celebró a lado de su madre: “El último cumpleaños que pase con ella hicimos exactamente lo que a mí me gusta hacer que es ir al cine, ir a comer con todos los niños, que ya no son tan niños ya están grandes y con mis sobrinas y mi sobrino, yo creo que así me lo hubiera pasado entre familia algo así y l o que más anhelo en este momento es un abrazo, uno sólo de sus abrazos”.



Chiquis asegura ha tomado el rol de madre ante sus hermanos y espera que Jenni donde quiera que esté, se sienta orgullosa del trabajo que está haciendo: “Siempre veo a Yenika que tiene 19 años y es una muchacha tan responsable, tan linda y siempre me pongo a pensar qué quiere mi mamá pues quiero escuchar su voz, de que aprueba lo que hago y Johny, mi pequeño, también se acaba de graduar”.

“Quiero ser mejor hermana y una mejor mamá para Johny no sé si me vaya a casar eso no se sabe, pero lo que quiero es crecer, mi cumpleaños es una oportunidad para eso para crecer y hacer cambios, madurar”.



Para la cantante que el 26 de junio cumplió 32 años no ha sido fácil vivir en medio del escándalo y soportando tantas críticas y chismes alrededor de ella: “Me han criticado muchísimo y es parte de eso, siempre he dicho cuando alguien tiene algo especial, siempre hay alguien ahí que quiere hacerte sentir mal para que te des por vencida o cualquier cosa y entre más te critican es porque tienes algo muy especial”.

“Mi apoyo en esos momentos son mi familia y amigos que me apoyan muchísimo, aunque ya no soy tan chillona como antes, pero cuando lloro o necesito que oren por mí o un buen consejo le hablo a mi hermana Jackie y es muy buena para escucharme, para darme un buen consejo, sus oraciones me encantan, soy una persona que cuando está triste me encierro en la recamara a llorar, le pido mucho a Dios y después de orar me siento mucho mejor”.



Respecto a su relación con Lorenzo Mendez, Chiquis cree que no es el tiempo para formalizar algo y tal vez con el tiempo este par de tortolitos pudieran tener algo más formal: “No pude celebrar con Lorenzo él está ocupado y no anda acá por Los Ángeles, sí me mandó un mensaje y un regalo pues todo está bien entre él y yo, somos amigos nos queremos mucho y es cuestión de tiempo más que nada”.



La ruptura de Chiquis y Lorenzo Méndez: más tiempo pasaron negándolo que gozándolo Chiquis Rivera se presentó en el festival Viva el norte, una fiesta grupera celebrada en Los Ángeles, California. Tras bastidores, la hija de Jenni RIvera habló ante las cámaras de 'El Gordo y La Flaca' sobre su relación con Lorenzo Méndez. La cantante de música regionaluna fiesta grupera celebrada en Los Ángeles, California. Tras bastidores, la hija de Jenni RIvera habló ante las cámarassobre su relación con Lorenzo Méndez. Foto: Instagram / @lorenzomendez7 | Univision 0 Compartir "Yo le tengo mucho cariño a Lorenzo pero ahorita sí nos estamos tomando un tiempo", afirmó Chiquis Rivera sobre su estatus sentimental, "no hubo nada malo, nadie falló ni el fue infiel ni nada de eso", agregó. Foto: Instagram / @lorenzomendez7 | Univision 0 Compartir La vida amorosa de Chiquis Rivera no ha estado ausente de escándalo. Foto: Grosby Group (Prohibida su Reproducción). | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tiene 31 años y ha seguido los pasos de su madre en la música y en los negocios. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Comencemos con Ángel del Villar, quien ha sido el más importante de su vida sentimental. Con él duró 5 años de relación y hasta planes de boda tenían. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Él es dueño de la disquera 'Del Records'. Jenni Rivera nunca estuvo de acuerdo con esta relación y por eso tuvo varios roces con la 'Chiquis'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jenni y Ángel tuvieron un gran enfrentamiento verbal y virtual después de los 'Premios de la Radio' en noviembre del 2012 en Los Ángeles, California. Foto: Universal Music | Univision 0 Compartir El empresario la insultó al salir del evento para defender a su novia, porque en ese entonces madre e hija estaban distanciadas por la supuesta relación entre la 'Chiquis' y Esteban Loaiza, pero Jenni no se quedó callada y lo enfrentó. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir El pleito continuó a través de Twitter: "A una mujer como yo, al momento de una ofensa, le vale ser la artista y el qué dirán. En ese momento soy la mujer con dignidad que te va decir en tu cara lo que eres. Como te dije anoche… ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué te hace pensar que está bien que un hombre le grite groserías a una mujer que sólo te ha tratado con respeto?", fue parte de lo que escribió la 'Diva de la Banda'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La 'Chiquis' pasó un trago amargo con su ruptura, porque tenían planes de boda y ella hasta quería tener hijos. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Fue hasta agosto del 2016 cuando la 'Chiquis' terminó la relación, se dice que las razones fueron porque era violento, machista y controlador. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir A finales del 2016 la prensa comenzó a relacionarla con el integrante de una famosa banda. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Nos referimos a Lorenzo Méndez, quien forma parte de la 'Banda El Limón'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Desde que surgió el rumor de una posible relación, han estado en el ojo del huracán. Foto: The Associated Press | Univision 0 Compartir Hasta se dijo que Chiquis Rivera estaba esperando un hijo suyo, pero siempre han aclarado la situación. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La hija de la 'Diva de la Banda' declaró en varias ocasiones que solo eran buenos amigos. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Incluso, en noviembre de 2017, se rumoró que Chiquis Rivera había recibido un anillo por parte de Lorenzo Méndez. "Sabes qué, no sé", replicó la artista en un principio para luego suavizar su respuesta: "No es cierto... Dicen tantas cosas... el día en que yo tenga nuevo novio les voy a dejar saber a ustedes".

Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Sin embargo, la amistad pasó a algo más. Foto: Despierta América / Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Dos locos con el mismo sueño... enamorados de la vida... agradecidos con Dios. Amándonos con la misma pasión", así hizo oficial Lorenzo Méndez en su Instagram la relación con Chiquis Rivera el 16 de abril de 2017. Foto: Instagram / @lorenzomendez7 | Univision 0 Compartir Si se cuentan los meses en que fue oficial, la relación duró sólo dos meses. ¿Tendrá segunda parte este amor? Foto: Instagram / @lorenzomendez7 | Univision 0 Compartir

Chiquis también tiene claras sus metas personales que son comprarse una casa nueva, sólo para ella y promover su nuevo disco que espera salga a la venta en octubre.