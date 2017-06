"Se me enchinaba toda la piel": Hija de Joan Sebastian ha sentido la presencia de su padre

En exclusiva para Despierta América, Zarelea Figueroa, hija del fallecido cantante Joan Sebastian, concedió una entrevista a Addis Tuñón desde la casa que le dejó en vida su padre y donde hizo conmovedoras revelaciones. Una charla en la que la joven intérprete abrió su corazón para contar que el cantante ha seguido presente en su vida, y no solo en sueños, donde lo ha visto "sano y feliz".

"Cuando estaba muy reciente la muerte de mi papá sí me pasaron cositas que híjole sí me enchinaba toda la piel, se me ponía chinita de la cabeza hasta los pies, porque se sentía esa energía de que alguien está contigo. Mis hijos también, que ya ves que los niños son como muy perceptibles. Mi niña la más pequeña siempre sentía algo que a veces le costaba trabajo explicármelo", comenzó contando.



Manifestaciones que según explicó no le provocan miedo, ya que ella prefiere sentirse tranquila y pensar que está en contacto con su padre.

"Sabes que hago, trato como de platicar mucho con mi papá, o sea 'papi, cómo estás, qué quieres, necesitas algo, si ocupas algo déjamelo saber', sus misas, su veladorcita siempre, eso trato de hacerlo".



Con respecto al tema de la herencia, la hija mayor de Joan Sebastian aseguró que aunque no ha habido disputas entre sus hermanos, el juicio ha sido largo y "todavía no hay fecha, la verdad es que no sé cuánto tarde todavía, espero que se resuelva pronto porque es desgastante".

Al hablar sobre la supuesta negativa de José Manuel con respecto a su carrera, Zarelea Figueroa se niega a creer que su hermano esté en contra de que cante.

"Si bien, tal vez, no sea si sea como el más entusiasmado ante el tema de mi debut, yo creo que está feliz, yo espero que así sea. La verdad es que no he hablado mucho con él de este tema, no hemos platicado mucho, pero yo espero que le dé gusto porque a mí me dan gusto sus triunfos".



Para finalmente recordar el gran amor que le dio su padre; quien dijo era un hombre muy celoso, hablando del que asegura fue uno de los días más emotivos de su vida cuando Joan, ya estando muy enfermo, le organizó una fiesta inolvidable por sus XV años.

