Lupe Esparza: “soy un indígena mexicano, a mucho orgullo”

Grupo Bronco celebra el próximo lanzamiento de su disco ‘ Primera Fila’ y en conferencia de prensa, Lupe Esparza -el único integrante de la agrupación que ha sido parte de ella desde sus inicios- reconoció no ser ningún galán.



“Yo soy un tipo que sé quién soy, no soy un Luis Miguel ni lo he sido, soy un indígena mexicano, a mucho orgullo, que Dios me regaló un poquito de talento para escribir y contar historias a través de canciones”, indicó el cantante.