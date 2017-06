Francisca Lachapel fue elegida como la madrina de lujo del libro de Alejandro Chabán

Alejandro Chabán sigue cumpliendo sueños y cambiando vidas con sus consejos de nutrición; y esta vez eligió a Francisca Lachapel para ser la madrina del lujo de su nuevo proyecto. Un libro que ha sido titulado 'Dime qué comes y te diré qué sientes' y en el cual Chabán toca el tema de las emociones y la manera en que estas influyen en nuestra alimentación.

"Mi querida madrina, primero que todo gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este sueño", reveló Alejandro Chabán en una charla en vivo ante las cámaras de Despierta América, donde también contó que fue ella quien eligió el nombre.



Un libro que hoy es una realidad, pero que es fruto de meses de trabajo, constancia y preparación, ya que Alejandro explicó que no todas las críticas en este camino fueron positivas.

"Yo creo que esto lo hace posible solamente la mano de Dios, solo lo hace posible el trabajo, la dedicación, la fuerza, ustedes han sido testigos de que estos son tres años de trabajo de todos ustedes en casita. Mucha gente que le mandaba yo el manuscrito me decía 'tú no tienes talento para ser escritor, olvida ese sueño de ser autor y le doy las gracias hoy a toda esa gente que en algún momento me dijo que no, que me cerraron las puertas, porque eso me hizo trabajar más duro, prepararme mucho más, para mi misión de transformar al mundo, una persona a la vez, un día a la vez".

Por su parte, Francisca Lachapel dijo estar feliz de poder acompañar a Alejandro en el lanzamiento mundial de este libro que se llevará a cabo este día en Nueva York, donde el exconductor de Despierta América dará más detalles de lo que la gente podrá encontrar a través de sus páginas, tanto en idioma inglés como en español.



