Eiza González hace llorar a su mamá todo el tiempo, y nos contó los motivos

Eiza González visitó Despierta América para hablar del estreno de la cinta 'Baby Driver', una historia donde da vida a una ladrona de bancos y en la cual comparte créditos con actores de la talla de Jon Hamm, Jamie Foxx y Kevin Spacey. Un proyecto que la actriz mexicana considera que le cambió la vida, y con el cual continúa dando pasos firmes en Hollywood.

"Estoy muy orgullosa, es un proyecto en el cual yo creo y creí desde el día 1, estaba completamente enamorada de él y en el momento en que me volví participe me cambió mi vida. No nada más obviamente por lo obvio, la industria y lo que sea, eso es lo de menos. Yo creo que lo más increíble fue que tengo la oportunidad de dedicarme a lo que siempre quise, muy poca gente puede decir eso. Es es una bendición de Dios y siempre tienes que estar agradecida y humilde".



publicidad

Con respecto a la oportunidad que tuvo de trabajar al lado de grandes actores, Eiza confesó que aunque en todo momento recibió su apoyo y fue un gran trabajo de equipo, sí llegó a sentir temor de equivocarse.

"Siempre fueron muy agradables, porque uno siempre ya sabes, por más que sepa inglés no es mi segundo idioma, no es mi zona de confort y pues obviamente estás caminando en un set donde hay puros peces grandes".

Para inmediatamente recalcar el crecimiento que están tenido los hispanos en esta industria y lo importante que era para ella mostrar la diversidad y fuerza de los latinos.

"Mi intención era demostrar que venimos en todos los paquetes... Podemos demostrar diferentes facetas y lo que yo quería era que se sintiera que además que soy la única mujer de los roba bancos, también la única mujer latina. Esa era la intención, que se viera igual, que la energía fuera igual, y fue mucho trabajo porque obviamente la barra está muy alta por la gente con la que estás trabajando".

Para finalmente hablar de lo feliz y orgullosa que se siente su madre, la empresaria y exmodelo Glenda Reyna, de verla actuar en esta cinta dirigida por Edgar Wright, al lado de las estrellas de Hollywood.

"Llora cada vez que la ve, llora cada vez que ve a Edgar, le da las gracias, abraza a Jon, es muy agradecida", dijo y agregó "yo creo que siempre como mamá te va a dar orgullo ver a tus hijos, sean cositas grandes, pequeñas, de cualquier tamaño, y poquito a poquito vamos todos haciendo nuestro camino".



Eiza González ayer y hoy, ¡cuánto cambio! ¡Cuánto ha cambiado Eiza González! Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Eso sí, también se tomó unas merecidas vacaciones hace unas semanas. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir La actriz estuvo feliz en su descanso. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Antes de derretir los hielos, derritió a todos sus seguidores en el mar. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Y nos sorprendió a todos cuando la vimos junto a su ex, Pepe Díaz. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Pero al parecer todavía salen juntos como buenos amigos y recibirán el año en Acapulco, ¿será que todavía hay amor? Foto: Despierta América / Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Eiza se ha hecho una experta en modelar lencería. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Le encanta posar con poca ropa. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Desata pasiones en las redes sociales. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tiene muchos fans que aplauden estas imágenes. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir Eiza González dejó de ser aquella inocente "Lola" para convertirse en una mujer y conquistadora. Si no nos crees, pregúntenle a Liam Hemsworth. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir El actor quedó enamorado de los encantos de Eiza. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los encontraron muy cariñosos hace ya un tiempo. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir De inmediato se habló de un posible romance. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir Aunque Eiza no ha querido hablar de su relación con el guapo actor, ¡ni de los besos! Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A Eiza la pudimos ver en "Amores Verdaderos". Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Era una niña fresa que sufría en silencio. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir "Nikki" nos enamoró con su personalidad e imagen. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y porque tenía un galán de concurso. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Vimos su final feliz con su "Gorilita" Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Todos nos emocionamos cuando al fin se quedó con "Guzmancito". Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Nikki" fue uno de sus personajes más memorables. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Pero veamos cómo ha cambiado a través del tiempo. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Presumía sexys escotes en las alfombras rojas. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero su cara parecía intacta. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Aunque es muy delgada siempre ha asegurado que está sana. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Eiza dice que el trabajo es el que la tiene con bajo peso. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz quiere probar suerte en el cine después del éxito de "Amores Verdaderos". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Tiene muchos más planes para su carrera. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Y disfruta de estar sola. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hasta hace poco la vimos junto a Pepe Díaz. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir Parecía que otra vez renacería el amor pero al parecer llegó una oferta mejor llamada Liam Hemsworth. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir Mientras provoca polémica Eiza seguirá trabajando en otros ámbitos. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Claro que será difícil olvidarla como "Nikki". Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Pero seguramente pronto nos dará una sorpresa. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Eiza tiene éxito tanto en su carrera como actriz como en la musical. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz ahora está concentrada en la serie "From Dusk Till Dawn" de Robert Rodríguez. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir ¿Te gustaría verla en otra telenovela? Foto: Usuarios de Univision.com | Univision.com 0 Compartir

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: