Francisca Lachapel ha sufrido 'bullying' y cuenta cómo su madre se ha visto afectada

Durante un segmento en Despierta América donde se habló de la importancia de ser cuidadoso con lo que se publica en las redes sociales y sobre la manera en que puede afectarnos: Francisca Lachapel compartió ante las cámaras la terrible experiencia que vivió cuando su madre se encontró con un 'meme' en donde se burlaban de ellas.

Una situación que dijo afectó especialmente a su madre, la señora Divina, ya que ella al no ser figura publica, no podía comprender las razones por las que esa persona se burlaba de tal manera.

"A mí me han hecho un "bullying" terrible y de hecho ya he aprendido a manejarlo. Está bien por el trabajo que hago, pero por ejemplo, qué pasa cuando mi mamá por ejemplo, ella se encontró una foto de nosotras dos, no voy a dar detalles porque fue horrible y ella no entendía qué pasaba. Se robaron la cara de ella, la mía, la pusieron en una foto e hicieron un meme muy, muy feo. Ella no entendía por qué la gente hace ese tipo de cosas".

Francisca Lachapel explicó también que aunque en su caso, ella ha aprendido a comprender este tipo de ataques cibernéticos e intentar no darles importancia, lo que le preocupa es que no en todos los casos es igual y hay personas que han llegado a tomar decisiones equivocadas al no saber cómo manejar este tipo de situaciones.

"Uno es figura publica y está bien que tienes que aguantarte, pero uno es un ser humano, una persona que siente, que padece y que como decía antes, yo puedo controlarlo. Pero, ¿qué pasa si no?, ¿qué pasa si tomo alguna loca idea?, como hay mucha gente que ha decidido quitarse la vida".



Par finalmente, al enterarse de que existe la posibilidad de pedirle a Facebook que remueva este tipo de imágenes e incluso hasta demandar judicialmente a la persona que la publicó por daños y perjuicios, bromear al asegurar que está lista para demandar a una persona que la bulea todos los días.



