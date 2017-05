#DAImperdibles: Lucero confesó si hubo '"fiebre de amor" con Luis Miguel y recordó su boda con Mijares

Con la simpatía y el buen humor que le caracteriza, Lucero llegó a Despierta América agradecida por todas las bendiciones que ha recibido en la vida y contenta de ser la juez principal de 'La Reina de la Canción'. Un proyecto con el cual se identifica mucho y que coincide con el lanzamiento de su primer disco con banda.

Pero además, Lucero llegó dispuesta a hablar de todo y recordar cada uno de esos momentos que han marcado su vida personal y profesional desde que comenzó su carrera; tal y como sucedió con la famosísima telenovela 'Chispita', que la catapultó al estrellato de manera mundial y marcó un parteaguas en su vida.



Lucero recordó con nostalgia el inicio de su carrera artística como 'Chispita' Univision 0 Compartir

"Soñaba con lo que me gustaba que era cantar, actuar, pero mi infancia y mi edad no la perdí, no fui una persona que yo diga me salté etapas y me quisiera regresar. Me divertía mucho haciendo lo que hacía, tenía una responsabilidad muy grande pero a la vez lo disfrutaba, así que me divertí muchísimo".

Sobre la película que filmó con Luis Miguel en el año de 1985, Lucero se divirtió recordando la amistad que surgió entre ellos siendo adolescentes y hasta reveló si hubo o beso o no en las grabaciones de 'Fiebre de amor'.

"Nada más nos rozábamos las narices pero sabes que, nos hicimos muy buenos amigos en esas edad, teníamos 14 o 15 años. Compartíamos cosas de chavos normal, y como filmamos la película en Acapulco fue increíble porque teníamos muchas cosas muy divertidas".



Lucero reveló si tuvo un "romance adolescente" con Luis Miguel al grabar 'Fiebre de Amor' Univision 0 Compartir

Pero el romance que sí se dio y que era imposible dejar fuera de la charla, fue el que vivió con Manuel Mijares. La catalogada 'Boda del Siglo' sucedió el 18 de enero de 1997 y el divorcio llegó en el 2011, pero Lucero y el cantante han logrado mantener una gran amistad por el gran amor que tienen por sus hijos, aceptando ante las cámaras de Despierta América que ahora son vecinos.

"Soy muy feliz de que sea el papá de mis hijos, fue la mejor decisión que pude tomar", indicó.



Recordamos la boda de Lucero con Mijares, y ella nos habló de la relación que tiene con su ex Univision 0 Compartir



Sobre cómo se encuentra su corazón actualmente, Lucero reveló qué tanto vino a cambiar su mundo Michel Kuri, con quien mantiene una relación en la que dijo se siente "plena, completa, feliz, con mucho respeto siempre de él para mis cosas, para mi carrera, para mis hijos, un hombre maravilloso que bendito Dios encontré y que me encontró".

Para finalmente hablar sobre la importancia que ha tenido su madre Lucero León en su vida, y cómo la ayudado en su carrera.

"Mi mamá, el gran pilar, la gran mujer que siempre me apoyó, sin saber ni para dónde, porque decía artista de qué. Ella me da tanto positivismo porque ella no se aflige, todo lo afronta y confronta con muchísima alegría, tiene un carácter muchísimo más fuerte que el mío, lo cual me ayuda mucho porque me balancea".



Lucero no paraba de sonreír al hablar de dos de sus amores: su mamá y su novio Univision 0 Compartir



