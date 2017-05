#DAImperdibles: Larry Hernández admitió su alcoholismo y lloró al recordar cómo la prisión marcó su vida por siempre

Larry Hernández visitó Despierta América para hablar con el corazón en la mano de todas esas personas y eventos importantes que han marcado su vida personal y su carrera. Una charla que estuvo llena de emotividad y en la cual con lágrimas en los ojos, el cantante recordó desde el momento en que fue detenido por cargos de secuestro y asalto de tercer grado, hasta ese día en que fue liberado y volvió a sentirse libre.

"Fue el día que me marcó la vida, fue un día que esperé por horas, un día que esperé muchos días y por fin llegó", dijo al ver las imágenes del instante en que recuperó su libertad, y donde se encontró finalmente con su madre y con su esposa, que ya lo esperaban y que nunca tiraron la toalla ante todos los problemas de Larry Hernández.



"Les dije que gracias, que las quería muchísimo. Las abracé, porque tenía muchas ganas de abrazarlas porque cuando iban a verme, darle un beso a Kenia por ese vidrio de la cárcel no era muy agradable, pero créeme que con ese beso que yo le daba cada vez que me iba a visitar, me regresaba fuerte a mi celda".



Larry Hernández lloró al recordar el infierno que vivió estando en la cárcel Univision 0 Compartir

Sin poder contener el llanto y con la voz entre cortada, Larry Hernández reveló que aún le duele ese pasado "que no quisiera repetir" y que hasta el día de hoy sigue afectando de algún modo a sus hijos, a quien dijo ha tenido que mentirles cuando encuentran videos donde se le ve esposado.

"Ellas tienden a toparse con estos videos y yo tuve que decirle a mis hijas hace poquito que su papá estaba haciendo una película", indicó.

Al hablar de lo peor que le pasó estando en la cárcel, el cantante dijo que sin duda fue "el dolor que yo le estaba causando a mi madre en ese momento y que nunca imaginé que yo iba a estar en la situación que me encontré. La soledad, el estar 23 horas encerrado sin ver el sol, solamente te dan una hora para hablar con mi mamá o con Kenia y 10 minutos que tomaba para bañarme", dijo y agregó: "Me refugié en escribir, reforcé mi agradecimiento, y yo creo que eso fue lo que me cambió".



Al mismo tiempo que admitía ante las cámaras que el alcohol fue el origen de muchos de sus problemas a lo largo de la vida y cómo ha logrado salir adelante de esta enfermedad.



Larry Hernández entre lágrimas: "Yo soy alcohólico" Univision 0 Compartir

Con respecto a la relación que hubo con Las Horóscopos de Durango y que ya no existe más, Larry Hernández comentó "dijeron muchas cosas y muchas veces no hay que hablar con coraje, yo jamás diría nada de ellas y yo jamás las he vuelto a ver. Coincidimos en un lugar, y ellas por su lado y yo por el mío".

Para finalmente conmoverse al ver un video del 29 de noviembre de 2012, último día que Larry Hernández compartió con su gran amiga Jenni Rivera, 10 días antes del terrible accidente que le arrebató la vida a 'La Diva de la Banda'.



Larry Hernández recordó la última vez que vio a su gran amiga Jenni Rivera Univision 0 Compartir

