#DAImperdibles: Francisca Lachapel conmovió con su discurso en los Premios Soberano 2017

Sin duda este 2017, es el año de Francisca Lachapel. La conductora de Despierta América recibió el galardón como 'Comunicadora destacada en el extranjero', durante los Premios Soberano 2017 que se realizan desde 1985 en su natal República Dominicana.

Un reconocimiento que dijo la llena de satisfacción y alegría, y que recibió con orgullo acompañada de su madre, la señora Divina.

"Quiero decirles que no permitan nunca que nadie les diga que ustedes no pueden hacer lo que ustedes quieran. No importa de dónde vengas, no importa tu color de piel, no importa si eres chiquito, si eres gordito. Lo que importa es lo que tengas en tu cabeza", pidió en su discurso de agradecimiento.



Francisca Lachapel ganó el Premio Soberano a la mejor comunicadora destacada en el extranjero /Univision 0 Compartir



A través de sus redes sociales; Francisca Lachapel quiso compartir este premio con todos los "soñadores" que le siguen los pasos, pidiéndoles a todos ellos que jamás permitan que "nada ni nadie robe sus sueños".



