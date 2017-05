"A mí me fascina transformarme": Karla Martínez es una mujer camaleónica

Para muchas mujeres e incluso para sus compañeras de trabajo, Karla Martínez se ha convertido en toda una inspiración por la moda y los peinados que luce día a día en Despierta América. Algo que la ha llevado a colocarse entre lo más 'hot' en las redes sociales del programa, donde hemos sido testigos de algunas de esas transformaciones que hacen de nuestra conductora una mujer camaleónica.

"Es que la verdad Karla te has convertido en toda una inspiración para nosotras, porque te cambias el look, te peinas divino, todo te queda bien", comenzó diciendo Francisca Lachapel luego de que William Valdés la nombrara entre lo más 'hot' de las redes sociales. A lo que Satcha Pretto agregó: "yo se lo digo todo el tiempo, envidia de la buena. Lo que se ponga, el peinado que quiera lucir, el color de cabello... Liso, risado, recogido, suelto, te queda espectacular".



publicidad

Palabras de parte de sus compañeras que Karla Martínez agradeció, mientras hablaba de los motivos por los que a ella le gusta experimentar todas las mañanas.

"Habrá días en que le atine, habría días que no. Habrá gente que le guste, habrá gente que no. A mí me encanta inventar y creo que tenemos solamente una vida para gozarla, para inventar y para experimentar. A mí me fascina transformarme y un día a lo mejor digo 'hay esta loca', porque a veces me veo en cámara y digo ¿qué estaba pensando cuando me hice eso?, pero si no lo hago, ¿cuándo me voy a divertir?".

Para finalmente agradecer ser considerada como "una inspiración" para las mujeres, ya que ella lo que hace es divertirse con sus peinados.



Juega como Karla Martínez con tu cabello Karla Martínez feliz presumiendo esta divertida trenza, ideal para llevar el cabello recogido. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir El lacio es la mejor manera de lucir los reflejos en tu cabello. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Un peinado sencillo pero con el que Karla supo resaltar sus rizos muy al natural. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un chongito a la despeiné, así define Karla Martínez este peinado. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Con ayuda de la tenaza puedes ondular tus rizos al estilo de Karla. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir El mejor estilista para lucir una linda melena en verano, es sin duda la brisa del mar. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Estas lindas coletas te harán lucir juvenil y divertida. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Un chongo en la parte superior de tu cabeza y el resto del cabello suelto te hará lucir peinada y coqueta. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Karlita sorprendió con un súper peinado retro. Rizos y más rizos en la cabeza. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los peinados con trenzas son una de esas tendencias que nunca pasan de moda. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Un rizos muy suaves le darán movimiento a tu cabello. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir El secreto de un buen peinado es saberlo secar. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los chongos siempre son un opción para un peinado rápido y nunca pasan de moda. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Una excelente combinación, una trenza coqueta y romántica con tu pañoleta favorita. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deja que tu rostro siempre sea tu carta de presentación. Si vas a alguna entrevista o al trabajo, usa peinados que dejen al descubierto tu cara. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Creatividad y encanto: Así luce Karla Martinez; un peinado perfecto para el fin de semana. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Cabello suelto y a la moda: Cuida tu cabello con tratamientos de hidratación, al igual que Karla Martínez. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Karla Martínez luce muy jovial. Usar trencitas le da una vista súper linda a tu peinado. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En temporada de calor, nada mejor que usar tu cabello todo recogido para evitar el sudor en el cuello y lucir muy guapa. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Un estilo ideal para una mamá muy la moda. ¡Haz de tu sonrisa tu mejor accesorio! Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Usa una línea divisoria en tu cabello y logra un peinado tierno y clásico. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las 'Pony Tails' son perfectas para dejar descansar tu cabello del calor de la plancha y secadora. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Un chongo alto te hará lucir más elegante. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir ¡Atrévete como Karla! Los rizos no tienen porque ser aburridos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luce ondas muy naturales como las de Karla Martínez. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Una manera muy original de combinar una trenza con un chongo. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir La trencita de lado te hará lucir diferente. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cabello súper lacio. No olvides aplicar un protector antes de plancharlo. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Atrévete a jugar con tu cabello luciendo peinados innovadores. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Olvídate de la secadora, plancha y tenaza. ¡El chongo salvador nunca falla! Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Recoge tu cabello con una diadema como lo hace Karla. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir ¡Luce diferente! Tú también ponte el sombrero y presume el resto de tu cabellera. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Fuera fleco, ¡todo para atrás! Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir

NO TE QUEDES SIN VER: