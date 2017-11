Al menos 8 miembros de una misma familia murieron en el tiroteo de Texas

Al menos 26 personas murieron en el tiroteo de este domingo en Texas, entre los que se encontraban 8 miembros de una misma familia. Además, en la balacera entre 12 y 14 niños resultaron heridos o muertos, según confirmó Joe Tackitt, alguacil del condado Wilson este lunes.

Las edades de las víctimas oscilaban entre los 18 meses y los 77 años. De acuerdo con el gobernador de Texas Greg Abbott, más de dos docenas quedaron heridos.

8 miembros de una misma familia

Entre los fallecidos, hay 8 miembros de la familia Holcombe, según informó CNN. Bryan Holcombe era el pastor sustituto en el servicio del domingo. Junto a él, perecieron su esposa Karla, un hijo de ellos llamado Danny, su nieta Noah, su nuera Crystal, que estaba embarazada, y tres hijos de esta.

Nick Uhlig, primo de Crystal Holcombe, confirmó su muerte.





"Ella no tomaba, no fumaba, no hacía nada malo”, dijo Uhlig al diario. "Cuidaba de sus hijos, cuidaba de sus cabras, fabricaba queso casero. Ni siquiera salía a bailar, era una mujer de tradición, una mujer sencilla”.

El suegro, Bryan Holcombe, iba a las cárceles a darles ánimo a los presos, añadió.

“Iba a las cárceles con su ukulele y le cantaba a los presos”, relató.

La hija del pastor

Entre los fallecidos también está Annabelle Renee Pomeroy, de 14 años, hija del pastor de la iglesia bautista de Texas, según confirmaron sus padres a diversos medios de comunicación.

Annabelle "era una niña muy bella y especial", dijo su padre, el pastor Frank Pomeroy.

La esposa del pastor de la iglesia, Sherri Pomeroy, dijo en un mensaje de texto que perdió a su hija "y muchos amigos" en el tiroteo del domingo. El texto vino en respuesta a una solicitud de entrevista enviada por The Associated Press a un número de teléfono vinculado en registros en línea a Frank Pomeroy.





Sherri Pomeroy aseguró que tanto ella como su esposo se encontraban en Oklahoma cuando el tirador abrió fuego en la iglesia y estaban tratando de regresar a Sutherland Springs, en las afueras de San Antonio.

“Todos los asesinados son mis amigos cercanos, dijo Frank Pomeroy.

Un vecino perdió ocho familiares

Un hombre del vecindario, Earl Good, de 68 años, le dijo al diario San Antonio Express-News que un amigo de él perdió ocho familiares en el asalto. No quedaba claro si se refería a la familia Holcombe.

Otra víctima fue una niña de 13 años, según dijo una mujer identificada como Amanda Mosel al Express-News.

Hank Summers, un vecino que se había mudado a San Antonio, dijo a la AP por mensaje de texto que su tío David Colbath, recibió cinco balazos y tuvo que ser sometido a varias operaciones para salvarle el brazo.