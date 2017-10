ACLU demanda a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para exigir la liberación de la niña Rosa María Hernández

SAN ANTONIO, Texas. - La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó este martes una demanda civil contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para exigir que se libere a Rosa María Hernández, una niña indocumentada que sufre parálisis cerebral y fue detenida por agentes fronterizos este mes.



BREAKING: We just sued Customs and Border Protection and the Office of Refugee Resettlement to demand they release 10-year-old Rosa Maria Hernandez. #FreeRosa pic.twitter.com/8BEhnKXtNc

— ACLU (@ACLU) October 31, 2017