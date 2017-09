Por qué Puerto Rico cree que una antigua ley comercial está afectando la llegada de ayuda humanitaria

La posibilidad de que que Puerto Rico esté sin electricidad durante meses impactará directamente en la capacidad de las autoridades de garantizar los mínimos servicios de alimentación, salud, transporte y educación de su población.

El desastre provocado por el huracán María en la isla es de proporciones nunca antes vistas, al menos en el último siglo. En ese contexto es vital que la ayuda llegue rápido a Puerto Rico, de forma expedita y sin complicaciones tanto legales como administrativas.

Sin embargo, un creciente número de políticos en Washington está exigiendo al Departamento de Seguridad Nacional que levante algunas restricciones legales que están impidiendo que barcos puedan atracar en puertos de la isla con suministros que son considerados urgentes.

La principal traba legal parece ser la llamada Ley Jones o el Jones Act, como se le conoce en inglés.

Qué es el Jones Act

El Jones Act es una ley que, entre otras cosas, contiene una regulación comercial que señala que cualquier transporte de personas o mercancías entre dos puertos de Estados Unidos debe hacerse con un barco de bandera estadounidense, o de lo contrario (si es de bandera extranjera) será sancionado con impuestos y tarifas. Fue aprobada poco después del fin de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de ayudar a la industria naviera nacional a recuperarse tras el conflicto bélico. Esos buques además deben ser de fabricación estadounidense, tripulados por estadounidenses y ser de dueños estadounidenses.







Qué ocurrió en Texas y Florida tras el paso de Harvey e Irma

Tras el paso de los huracanes Harvey e Irma por Texas, Louisiana y Florida, el Departamento de Seguridad Nacional levantó las restricciones establecidas en la ley para evitar que se produjera un inminente corte de suministro de gasolina, que en menos de cinco días se agotó en las estaciones de servicio por la exagerada demanda que hubo en los días previos a la llegada de los huracanes cuando cientos de miles de personas llenaron los tanques de sus automóviles y de recipientes para contar con combustible ante la posibilidad de tener que evacuar sus hogares o usar plantas eléctricas portátiles debido a los cortes de energía eléctrica. La falta de gasolina en las estaciones fue repuesta rápidamente en pocos días porque, entre otras cosas, se le permitió a buques tanqueros con bandera extranjera atracar en puertos de Texas y Florida.



Qué está pasando con Puerto Rico

El Departamento de Seguridad Nacional negó a Puerto Rico un levantamiento parcial de la ley, tal como lo hizo con Florida, Texas y Louisiana. El razonamiento es que el problema con el envío de suministros a la isla no tiene que ver con la cantidad de barcos, sino con la capacidad que tienen los puertos de la isla ante un aumento del tráfico de buques.





La representante de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, Nydia Velázquez, junto a otros siete congresistas pidieron el martes levantar la restricción que establece el Jones Act. El portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, Gregory Moore, respondió que el análisis que habían hecho indicaba que había "suficiente capacidad" para que barcos de bandera de EEUU transportaran los suministros que Puerto Rico necesita.

"La limitación va a ser la capacidad del puerto de descargar mercancía, así como el tránsito, no la disponibilidad de barcos", dijo Moore.

Las autoridades indican que la situación con Puerto Rico es diferente, que la ayuda humanitaria llegará en buques pequeños de bandera estadounidense ampliamente disponibles. En el caso de la costa este de Florida, se necesitaban buques tanqueros de alto calado capaces de transportar millones de galones de combustible.



Cómo ha afectado el Jones Act a Puerto Rico

Esta ley de casi un siglo de antigüedad ha causado precios inflados en la isla. Según un reportaje del diario The New York Times, un informe elaborado por la Universidad de Puerto Rico encontró que el Jones Act causó 17,000 millones de dólares en pérdidas para la economía de la isla entre 1990 y 2010. Incluso va más allá al afirmar que si la ley no hubiese existido, Puerto Rico no tuviera la astronómica deuda que actualmente la tiene al borde del colapso económico.



Dos políticos que durante años han presionado para derogar o suspender la ley en Puerto Rico han sido el senador por Arizona John McCain y el representante por Alabama Gary Palmer.

Uno de los argumentos en contra del Jones Act es que otros territorios estadounidenses como Las Islas Vírgenes de EEUU no están afectadas por la normativa. "Es inaceptable forzar al pueblo de Puerto Rico a pagar al menos el doble por alimentos, agua embotellada, suministros e infraestructura debido a los requerimientos del Jones Act", escribió el senador McCain.

De fondo sigue el requerimiento de que cualquier buque extranjero que atraque en puertos de la isla debe pagar tarifas e impuestos que al final son transferidos al consumidor, que es en última instancia el que paga los precios inflados.



La única opción que tiene Puerto Rico es que el buque de bandera extranjera atraque en, por ejemplo Jacksonville, Florida, pase la mercancía a un buque de bandera estadounidense y este navegue a Puerto Rico, pero de igual forma paga costos de transferencia de carga.

"Ahora más que nunca es el momento de darnos cuenta del efecto devastador de esta normativa e implementar la derogación total de esta arcaica y dañina ley", agregó el político republicano.