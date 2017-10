Largas filas y poca ayuda para desempleados en Puerto Rico tras el paso de huracán María

Varios entrevistados por Univision Noticias en el municipio de Bayamón denunciaron que perdieron su tiempo al hacer la interminable fila de desempleo, pues no pueden cobrar el beneficio hasta que no reciban una carta de elegibilidad.

Si usted es de las personas que se quedó desempleada tras el paso del huracán María por Puerto Rico el pasado 20 de septiembre, vístase de paciencia porque, una vez llene la solicitud en el Negociado de Seguridad en el Empleo, no cobrará ni un solo centavo hasta que no le llegue la contestación sobre su elegibilidad vía correo regular.

La mayoría de los desempleados entrevistados por Univision Noticias en la sede de la agencia en Bayamón denunciaron que perdieron su tiempo al hacer la larga fila, pues el personal de la dependencia les informó que hasta que no reciban la carta no pueden hacer nada.

La gerente del Negociado, Sara Fernández Castro, pidió tolerancia al público porque si no recibe la carta informando que son elegibles para la ayuda no recibirá ningún cheque. El proceso puede tardar más de tres semanas, aceptó la funcionaria.

"Se llena la solicitud, pero hasta que la solicitud no es entrada al sistema en el Departamento del Trabajo (oficina central) no se conoce si es elegible. Allí determinan elegibilidad y es por correo que le llega la notificación si aplica para el Seguro por Desempleo regular o la ayuda por desastre, Disaster Unemployee Assistance (DUA)", indicó.

La ayuda es de hasta $133 dólares semanales, precisó.

El volumen de solicitudes es alto, pues las primeras dos semanas tras el azote de María se atendían 1,100 personas diariamente. "Tienen que esperar, tienen que tener tolerancia", pidió.



Uno de los entrevistados, René Vega Santiago, fue cesanteado de una fábrica que hacía "covers" de asientos. Llegó a la agencia a las 4:30 am pero perdió su tiempo, pues aún no le ha llegado la carta de elegibilidad. "Es doloroso porque mentalmente uno también se afecta. Tenemos que pagar deudas. Así está la vida aquí en Puerto Rico", sostuvo.



Fabiola Esteban Rosado es maestra y estaba en proceso de completar su contratación, pero los huracanes Irma y María le troncharon sus posibilidades, pues le informaron que su contrato no sería renovado. Llenó la solicitud en agosto y ya estaba recibiendo la ayuda, pero lleva siete semanas sin cobrar un solo cheque y no le dan explicación. "Antes de María todo estaba corriendo normal, pero desde el 16 de septiembre no me llegan los cheques", denunció.

En el caso de Zaida González Pérez, una residente de Bayamón, la desinformación es lo que más la incómoda. "Yo era asistente administrativa de un pequeño negocio, llevo 35 días sin trabajar, perdí el techo de mi casa y todavía no he recibido ayuda. Ha sido bien fuerte y lo digo para que (el gobierno) creen conciencia. No me molesta hacer la fila, pero no nos hagan hacer la fila innecesariamente en este tiempo", criticó la mujer, quien ha ido dos veces a la agencia porque la primera vez que la atendieron, el 10 de octubre, le dijeron que regresara en tres semanas.



A González Pérez le informaron que ninguna de las solicitudes recibidas después del huracán María ha sido procesada en el sistema.