Gobernador de Puerto Rico y director de Autoridad de Energía Eléctrica niegan irregularidades en el contrato de Whitefish

El gobernador de Puerto Rico y el director ejecutivo de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) negaron este martes cualquier irregularidad en la contratación de la pequeña empresa Whitefish Energy para reparar la red eléctrica de la isla destruida por el huracán María, en una audiencia del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de EEUU.

El director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos, dijo que contrató a Whitefish porque la compañía se podía movilizar de inmediato a la isla, era autosuficiente y traería a la isla sus propios trabajadores y materiales que no se les podían proveer localmente por la situación de emergencia.



Por el contrario, dijo Ramos, pedirle ayuda a la Asociación Americana de Utilidades Eléctricas (APPA) para que hicieran las reparaciones al costo implicaba que la AEE debía proveerle a las empresas que vendrían a la isla los materiales para la reconstrucción y combustible, además de alojamiento y alimentos para los trabajadores.



El gobernador, Ricardo Rosselló, agregó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU le dijo que el sistema eléctrico se podía reparar a través de ellos sin gastar fondos de la AEE, y por eso tampoco pidió ayuda a otras utilidades públicas para la restauración del sistema.

Ambos funcionarios fueron interpelados este viernes por senadores y senadoras que investigan los trabajos de reconstrucción en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras los pasos de los huracanes Irma y María.

Los legisladores estaban interesados en conocer cómo y por qué se contrató a la pequeña empresa Whitefish por 300 millones de dólares para un trabajo tan complejo como reparar el sistema eléctrico de Puerto Rico, cuando solo tenía dos años de existencia y dos empleados a tiempo completo.



El contrato con Whitefish provocó un escándalo en Puerto Rico y EEUU, y motivó varias investigaciones, sobre todo una del FBI, para determinar si hubo irregularidades en el mismo.

Whitefish, por ejemplo, le facturó al menos 225 dólares por hora a la AEE por los trabajos de cada celador o técnico de línea que llevó a la isla, o lo que representa 11 veces más que lo que un empleado local cobra por esas mismas tareas, a 21 dólares por hora.



Además, la AEE debía pagar por boleto aéreo ida y vuelta de cada contratista, alojamiento y dieta.

Al inicio de la audiencia la portavoz demócrata en el Comité, la senadora María Cantwell, dijo que “ Puerto Rico tomó la decisión de contratar a una entidad que especuló con los contribuyentes estadounidenses”.

“Debió estar claro desde el principio que FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) y el gobierno de EEUU no pagarían por estos contratos y que (las reparaciones) debieron hacerse mediante (acuerdos) de ayuda mutua al costo”, agregó la senadora.

¿Por qué no se activaron los convenios de ayuda?

En su testimonio ante el comité, Ramos dijo que tomó la decisión de contratar a Whitefish porque “ pensé que la AEE no podía cumplir con los requisitos de asistencia mutua a través de miembros de la APPA, tales como proveerles alojamiento a los trabajadores y otra logística”, y necesitaba un equipo de respuesta rápida para la emergenca.



Pero de conversaciones que tuvo con directores ejecutivos de algunas utilidades de APPA antes del paso del huracán Irma nadie se quiso comprometer a estar en una fecha fija en la isla para ayudar.

"Cuando vimos que era inminente que el huracán iba a azotar a Puerto Rico y cruzarlo de un lado a otro, necesitaba trabajadores de emergencia", dijo Ramos.

El huracán María llegó, dejó a la AEE incomunicada y le tomó casi una semana contactar a todas sus instalaciones en la isla para tener una idea de la magnitud de los daños mientras una crisis humanitaria se estaba desarrollando en la isla sin acceso a agua, alimentos o combustible.

De algunas de las empresas de utilidades lo contactaron, dijo, "no iban a traer diesel, no iban a traer alojamiento, Pueden preguntarle a la gente de FEMA, no hay hoteles en Puerto Rico. Tienes que venir estilo militar, con tu carpa, con tu diesel, con tu generador".



La AEE, sin embargo, sí le consiguió alojamiento a los empleados de Whitefish, como consta en un correo electrónico que le envió el jefe de la División de Suministros de la AEE, Ramón Caldas Pagán, al director ejecutivo de Whitefish, Andy Techmanski el pasado 23 de septiembre.

El correo y numerosos documentos entre Whitefish y funcionarios de la AEE fueron hechos públicos por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, adonde Rosselló acudió a testificar luego de la cita con el comité del Senado.

"Tenemos 60 habitaciones reservadas en el Hotel Verdanza para acomodar a tu primer grupo", escribe Caldas Pagán en el correo divulgado por la Comisión de que también ha cuestionado el contrato de Whitefish.



Ramos dijo que seis compañías privadas ofrecieron sus servicios a precios similares y solo dos podían movilizarse de inmediato para comenzar los trabajos.

Una empresa pidió un depósito de 25 millones de dólares para comenzar a trabajar y Whitefish “ofreció a la AEE la oportunidad de pagar solo por trabajo hecho y por la movilización y desmovilización”.



“Entonces autoricé a nuestro personal a que ejecutara un contrato con Whitefish en lo que seguíamos buscando ayuda adicional de otros para los esfuerzos de restauración de miles de millones de dólares que faltan”, dijo Ramos.

El funcionario negó, a preguntas de Cantwell, que algún empleado haya recibido sobornos para favorecer a Whitefish en la contratación.

"No sabemos de nadie a quien se le haya ofrecido un soborno en la AEE. Las negociaciones y contactos fueron directos con la AEE por la prueba que he tenido de la oficina de adquisiciones", dijo Ramos.

Gobernador promete transparencia

Rosselló, por su parte, dijo que pidió ayuda a la APPA porque el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU dijo que los trabajos de reconstrucción eléctrica se podían llevar a cabo a través de ellos sin inversión adicional de la AEE.



En los trabajos de reconstrucción de la red eléctrica de la isla trabajaron primero la AEE, Whitefish y contratistas del Cuerpo de Ingenieros.

Ante los cuestionamientos por el contrato de Whitefish, Rosselló dijo a los senadores: "Me comprometo con ustedes en que voy a dirigir el proceso de reconstrucción de desastres más transparente en la historia" de EEUU.

El ejecutivo expresó que a esos fines creó la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (OCRR), que debe recibir y administrar todos los fondos del gobierno federal para la recontrucción del país, y que su administración creará un portal electrónico para monitorear e informar sobre los trabajos de reconstrucción y sobre cómo y en dónde se utilizan los fondos para la recuperación.