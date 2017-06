Un año en la cárcel de Rikers y el pago de millones en impuestos para casero inescrupuloso de Nueva York

NUEVA YORK. - Cuando Steven Croman y sus asociados adquieren un edificio, el patrón de hostigamiento afecta en primer lugar a los inquilinos más vulnerables, desde minorías hasta envejecientes. Empiezan llamadas continuas y visitas sin previo avisio que los presionan a mudarse.

Surgen "renovaciones" en los edificios: esas construcciones que traen desde polvo hasta paredes, ventanas y entradas arrancadas como ejemplo de una zona de escombros en la que los inquilinos deben navegar alrededor. Ruido y peligro en donde se suponen se sientan más seguros: sus hogares.

Esos son algunos de los testimonios en una página web contra Steven Croman impulsada por decenas de sus inquilinos que expone la molestia que les ha causado el que el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, alguna vez llamó el “ Bernie Madoff de los caseros”.

Croman, el dueño de 140 edificios de apartamentos en Manhattan se declaró culpable de refinanciar fraudulentamente préstamos y fraude de impuestos, como parte de un plan para sacar a inquilinos de renta regulada de sus apartamentos, informó la oficina del fiscal general de Nueva York.

La declaración de culpabilidad de Croman, este martes, ante la jueza Jill Konviser de la Corte Suprema estatal en Manhattan, le hará cumplir un año de cárcel en Rikers y pagar 5 millones de dólares en impuestos. Croman será sentenciado el 19 de septiembre.



La investigación de un año de la oficina de fiscalía determinó que Croman compró edificios con unidades de renta regulada e inmediatamente después de la compra, comenzó el proceso de desplazamiento de inquilinos mientras intentaba refinanciar la hipoteca inicial.

"Steven Croman es un estafador y un criminal que participó en un plan deliberado e ilegal para fraudulentamente obtener préstamos", dijo el fiscal al lanzar una advertencia contra propietarios inescrupulosos que se aprovechan de sus inquilinos.



Rarely, if ever, has a landlord been sentenced to jail for these practices. This marks a major precedent in our fight against bad landlords.

— Eric Schneiderman (@AGSchneiderman) June 6, 2017