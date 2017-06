Médico abre fuego en un hospital de Nueva York, deja al menos un muerto y luego se suicida

EL BRONX, Nueva York. - Un tiroteo dejó al menos dos muertos, incluyendo al atacante, este viernes en el Bronx-Lebanon Hospital, dijo la policía de Nueva York. El sujeto se suicidó tras abatir a una persona, agregaron las autoridades.

El hombre, un exempleado del lugar, también hirió a seis personas. Entró al hospital vistiendo una bata de laboratorio en la que escondió un rifle.

"Algo que hemos visto alrededor del país lo hemos tenido aquí (...) Gracias a Dios esto no fue un acto de terrorismo, fue un incidente aislado", dijo el alcalde Bill de Blasio en una conferencia de prensa.

"Un médico está muerto y hay varios doctores que están luchando por su vida en este momento. El atacante se suicidó pero no sin antes causar este daño horrible", agregó sin brindar más detalles. Próximamente ampliarán de forma oficial qué sucedió dentro del hospital ubicado en este condado con gran población hispana.



En fotos: Esta es la escena tras el tiroteo en un hospital en Nueva York Un tiroteo dejó al menos dos muertos, incluyendo al atacante, este viernes en el Bronx-Lebanon Hospital, confirmaron las autoridades. Foto: Eduardo Muñoz ­­Álvarez/Getty Images | Univision 0 Compartir El sujeto se suicidó tras abatir a una persona, agregaron las autoridades. Foto: Eduardo Muñoz Álvarez/Getty Images | Univision 0 Compartir Un portavoz de la policía identificó al presunto atacante como Henry Bello, quien en el website del hospital figura como un médico de medicina familiar, reseñó The New York Times. El hombre entró al hospital vistiendo una bata de laboratorio en la que escondió un rifle, dijeron las autoridades. Foto: Reuters | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El sujeto disparó en el piso 16 de la instalación médica cerca de las 2:45 de la tarde (hora local), agregaron medios locales. Foto: Eduardo Muñoz Álvarez/Getty Images | Univision 0 Compartir Imágenes mostraron a decenas de personas saliendo del hospital y un fuerte contingente de policías, tanto del NYPD como del cuerpo estatal, en los alrededores. Foto: Eduardo Muñoz Álvarez/Getty Images | Univision 0 Compartir

El hombre abrió fuego cerca de las 2:45 de la tarde (hora local) en el piso 16, dijo el comisionado de la policía, James O'Neill. Testigos dijeron que, en medio de la confusión, algunos corrieron a resguardarse en los baños, incluyendo a algunos pacientes.

Inicialmente, el sujeto se escondió, por lo que las fuerzas del orden debieron peinar piso por piso el hospital. Su cuerpo fue encontrado en el piso 17 y al parecer intentó prenderse en fuego antes de acabar con su vida.

Un portavoz de la policía identificó al presunto atacante como Henry Bello, quien hasta la tarde de este viernes figuró en el website del hospital como un médico de medicina familiar, reseñó The New York Times. Sin embargo, en la primera conferencia las autoridades no confirmaron su identidad.



publicidad

Bello sí aparece en la página web de la estatal Oficina de Profesiones de Nueva York como enfermero.