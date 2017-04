Muere un bombero de la ciudad de Nueva York tras caer del techo de un edificio

QUEENS, Nueva York. - Era una llamada más la que respondieron los bomberos de la ciudad de Nueva York este miércoles en la tarde. Pero mientras cumplía su deber como sus compañeros de mitigar el incendio en un edificio en Queens, el bombero William Tolley murió al caer del techo.

"Es una tragedia terrible para nuestro departamento", expresó el comisionado del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY), Daniel Nigro, al dar el pésame a la esposa de Tolley, su hija, su hermano y sus padres.

Los bomberos respondían a un fuego en el segundo piso de un edificio de apartamentos, en el vecindario de Ridgewood, que comenzó alrededor de las 2:00 pm. El incendio se controló a eso de las 3:00 pm.



De acuerdo con Nigro, las circunstancias del incidente y la caída de Tolley desde el techo están bajo investigación.

La muerte de Tolley recuerda cuán peligrosa es la profesión de los bomberos y su dedicación para proteger a la comunidad, dijo Jake Lemonda, presidente de la Asociación de Bomberos Uniformados.



.@FDNY Everyone is in shock and grief. To William's family, we not only stand by you today but in the weeks and years ahead.

— Bill de Blasio (@NYCMayor) April 20, 2017