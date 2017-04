NUEVA YORK. - A una semana del hallazgo de su cuerpo en el río Hudson en Nueva York, los investigadores consideran "sospechosa" la muerte de la jueza Sheila Abdus-Salaam. Así lo confirmaron este miércoles oficiales del Departamento de la Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) al precisar que todavía no tienen información suficiente para poder determinar las circunstancias de la muerte de la jueza de la corte de apelaciones de Nueva York.

Abdus Salam, que fue la primera afroestadounidense y musulmana en ocupar un puesto el máximo tribunal neoyorquino, tenía 65 años.

En un tuit, el NYPD pide ayuda de la comunidad para que quien haya tenido algún contacto con ella se comunique con los detectives que manejan el caso.

Algunos medios locales señalaron este miércoles que las autoridades tienen en su poder un video que muestra a Abdus-Salaam por el río la noche antes que su cuerpo apareciera en el río.



The #NYPD is seeking info on the death of Judge Sheila Abdus-Salaam. Anyone with info is asked to call our detectives at the numbers listed. pic.twitter.com/pSXDtuaVTo

— NYPD 26th Precinct (@NYPD26Pct) April 18, 2017