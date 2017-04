Encuentran el cadáver de la primera jueza musulmana de EEUU en el río Hudson

El cuerpo de Sheila Abdus-Salaam, la primera mujer afroestadounidense y la primera musulmana en ocupar un asiento en la corte de apelaciones de Nueva York, fue encontrado este miércoles flotando en el río Hudson.

Así lo confirmó la policía de la ciudad en un comunicado en el que señala que pasado el mediodía recibieron una llamada que alertaba de la presencia de una mujer que necesitaba ayuda en el agua.

"A su llegada, la policía descubrió a una mujer sin identificar, inconsciente y que no ofrecía respuesta", antes de trasladarla a un muelle donde la declararon muerta, indicó el departamento de policía de Nueva York.

Posteriormente, las autoridades identificaron a la mujer como Sheila Abdus-Salaam, de 65 años. Su marido, que había reportado previamente su desaparición, fue el encargado de identificar el cuerpo.

Por el momento se desconoce la causa de la muerte de la jueza a la que encontraron a una milla de su casa de Harlem, vestida y sin evidentes síntomas de haber sido agredida.

La noticia de su muerte conmocionó a la ciudad de Nueva York, donde Abdus-Salaam hizo historia en 2013 al convertirse en una de las siete juezas de la corte de apelaciones, el máximo tribunal del estado.

Abdus-Salaam también fue la primera jueza musulmana de EEUU.

"La jueza Sheila Abdus-Salaam fue una jurista pionera y una fuerza positiva. De parte de todos los neoyorquinos, extiendo mis más sinceras condolencias", escribió en su cuenta de Twitter el gobernador Andrew Cuomo, quien la nombró para el puesto en la corte de apelaciones.



