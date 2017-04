Condenan a un mínimo de 25 años de cárcel a Pedro Hernández por el asesinato del niño Etan Patz, desaparecido en 1979

NUEVA YORK.- El fiscal del condado de manhattan Cyrus R. Vance, Jr. anunció este martes la sentencia de 25 años a cadena perpetua en prisión para Pedro Hernández por el secuestro y asesinato de Etan Patz, un niño de 6 años que desapareció mientras caminaba dos cuadras desde su casa hacia la parada del autobús escolar en Soho, Nueva York, el 25 de mayo de 1979.

La desaparición de Etan, como cuenta AP, afectó las prácticas policiacas, paternales y la consciencia del país respecto al tema de las desapariciones. Etan fue uno de los primeros niños extraviados en aparecer en los cartones de leche.

Al repasar las circunstancias de este caso, Vance señaló que la desaparición de Etan le recordó a la sociedad estadounidense "cuán fácil los niños pueden desaparecer de nuestros propios vecindarios".

Cuando Etan desapareció, Hernández era un adolescente que trabajaba en una tienda ubicada en el vecindario del niño.



Pedro Hernandez has been sentenced to 25 years-to-life in prison for kidnapping and murdering 6-year-old Etan Patz in SoHo in 1979.

— Cyrus Vance, Jr. (@ManhattanDA) April 18, 2017