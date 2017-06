El hispano que limpió los escombros del 11-S y está al borde de la deportación recibe clemencia del gobernador

NUEVA YORK. - Al concederle clemencia a Carlos Humberto Cardona, el hispano que trabajó en las labores de limpieza de los escombros del World Trade Center tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo viabiliza que el caso de la orden final de deportación que pesa contra este colombiano se reabra y así luche contra su deportación.

Cardona fue detenido en febrero por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ya que sobre él pesaba un cargo por venta de drogas del que se declaró culpable en 1990. Pero desde entonces, su historial se había mantenido limpio.



A través de su cuenta de Twitter, el gobernador dijo este miércoles que Cardona ha pasado los últimos 27 años probando su rehabilitación pero ha sido detenido "por una política dura y ultraconservadora".

"Espero que esta acción lo reúna con su familia y envíe un mensaje sobre justicia e igualdad, valores sobre los que este estado se fundó", agregó en otro tuit.



I hope this action reunites him with his family, and sends a message about fairness and equality, values that this state was founded upon.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 21, 2017