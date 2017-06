El hispano que ayudó a limpiar los escombros del 11-S y que hoy lucha contra su deportación

Manhattan, Nueva York .- Carlos Humberto Cardona, un hispano que trabajó limpiando los escombros del World Trade Center tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se encuentra hoy a las puertas de la deportación. En febrero, este hombre de origen colombiano fue detenido por ICE, ya que pesaba sobre él un cargo por venta de drogas del que se declaró culpable en 1990. Desde entonces, su historial se había mantenido limpio.

Ahora su hija y su mujer piden clemencia para él y han iniciado una lucha legal para conseguir que se quede en Estados Unidos. El hombre, dicen, sufre complicaciones pulmonares debido al hollín y al polvo que respiró durante las tareas de limpieza de la zona cero, donde se derrumbaron las torres gemelas. Cardona era parte de un equipo de limpieza de la compañía de construcción que ayudó a despejar los escombros en el sur de Manhattan.



Su abogado, Rajesh Barua, dijo al periódico The New York Daily News que ha presentado una demanda legal pidiendo a un juez federal de Brooklyn que el Departamento de Seguridad Nacional y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración se apresuren en tomar una decisión sobre una solicitud que Carlos Humberto hizo en 2014 para verificar su matrimonio con su mujer Liliana, que es ciudadana estadounidense naturalizada. El caso también está pendiente una solicitud de clemencia presentada al Estado de Nueva York en abril.

"Un voluntario de limpieza del 11 de septiembre no debería ser deportado, especialmente si está enfermo. No expulsen a mi padre sin ni siquiera ayudarle con los gastos de su tratamiento", escribió en Facebook su hija Giselle en abril sobre el caso de su padre. La joven también inició una campaña de recaudación de fondos para los gastos. En el momento de escribir estas líneas su crowdfunding solo había recolectado 145 de los 4,000 dólares que tenía como objetivo.





Cardona llegó a Estados Unidos en 1986. Desde 2000, pendía sobre él una orden de expulsión basada en su condena por venta de drogas. El pasado febrero fue arrestado durante uno de los chequeos periódicos que tenía con las autoridades de inmigración. Desde entonces, está detenido en un centro de Nueva Jersey. Según contó su mujer Liliana a The New York Daily News, el hombre se encuentra deprimido y teme regresar a Colombia. "No puedo creer que esto le esté pasando a él después de todos los sacrificios que ha hecho", dijo al periódico. "Dice que siente que lo están tratando como un criminal".



Univision Noticias contactó con Giselle Cardona, hija de Carlos Humberto, y con Rajesh Barua, el abogado de inmigración que está llevando su caso, y no pudo obtener respuesta inmediatamente. Esta nota se actualizará tan pronto como reciba contestación.